El triste caso de la empleada de Wells Fargo que murió en su cubículo y encontraron el cadáver cuatro días después

El 20 de agosto, oficiales del Departamento de Policía de Tempe respondieron a una llamada de emergencia por el hallazgo de un cuerpo sin vida en una oficina de Wells Fargo. Resultó ser una trabajadora que había entrado al edificio cuatro días antes.

Una empleada de una sucursal del banco Wells Fargo en la ciudad de Tempe, en Arizona, fue encontrada muerta en su cubículo cuatro días después de su fallecimiento.

Denise Prudhomme, de 60 años de edad, había marcado su acceso a la oficina del banco a las 7:00 am del viernes 16 de agosto, pero su cuerpo sin vida fue encontrado la semana siguiente, según informaron las autoridades de Tempe.

El 20 de agosto, oficiales del Departamento de Policía de Tempe respondieron a una llamada de emergencia por el hallazgo de un cuerpo sin vida en la oficina de Wells Fargo reportado por empleados de seguridad del lugar.

El médico forense del condado de Maricopa aún no ha informado cuál fue la causa de la muerte de Prudhomme, pero la policía indicó que sus investigaciones preliminares no arrojaron indicios de irregularidades.

¿Cómo pasó tanto tiempo sin ser encontrada?

Aunque las autoridades no han informado cuando ocurrió la muerte de Prudhomme, según la estación local KPNX los empleados del banco habían percibido un olor desagradable que atribuyeron a problemas en la plomería del edificio.

Según un empleado que habló con la KPNX bajo condición de anonimato, Prudhomme trabajaba en un cubículo ubicado en el tercer piso, lejos del pasillo principal, donde uno de los empleados vió el cadáver de su colega mientras caminaba por el área. Según el reporte, la mayoría de los empleados de la sucursal trabajan remotamente.

“Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega en nuestra oficina de Tempe. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos durante este momento difícil”, dijo Wells Fargo en una declaración a los medios.

Wells Fargo no proporcionó detalles sobre la muerte de Prudhomme, pero dijo que pondría consejería de salud mental a la disposición de aquellos empleados que creyeran necesitarla.

Según las autoridades, la investigación sigue en curso y Well Fargo informó que estaba cooperando con ella.

