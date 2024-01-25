Caos por inundaciones y temporal en el sur de EEUU: ha llovido en tres días el equivalente a un mes

En los últimos tres días ha llovido lo equivalente a un mes en algunas zonas del sur de Estados Unidos, lo que ha provocado inundaciones repentinas e interrupciones generalizadas de los desplazamientos.

Las fuertes lluvias del miércoles en Texas y en el sur de California dejaron graves inundaciones que causaron el caos y obligaron a suspender las clases en algunas de las zonas más afectadas.

En algunas ciudades de Texas se han registrado hasta siete pulgadas, mientras que zonas de Louisiana se acumularon 5 pulgadas en 24 horas.

Las precipitaciones arrastraron vehículos en San Diego y provocaron rescates por inundaciones en San Antonio.

Este hombre barre la capa de lodo que quedó alrededor de su casa en San Diego debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Imagen Mario Tama/Getty Images

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró esta semana el estado de emergencia para los condados Ventura y San Diego, donde también el fuerte oleaje causó inundaciones. La lluvia anegó calles y autopistas, detuvo el tráfico, autobuses y tranvías, y tomó por sorpresa a muchas personas.

Grandes inundaciones en Texas

En San Antonio, un vehículo policial quedó atrapado el miércoles en un paso hacia la Interestatal 35 que estaba muy inundado, y el agua llegaba casi hasta las manijas de las puertas. Un portavoz de la policía dijo a la cadena de televisión KSAT que el oficial estaba allí para bloquear el tráfico debido a la crecida del agua, pero acabó atascado. El oficial salió sano y salvo del vehículo.

Las clases en condados rurales fuera de Austin se cancelaron por los aguaceros matutinos en Texas, donde algunas áreas recibieron más de 8 pulgadas de lluvia en 48 horas. En el condado Fayette, la lluvia obligó a cerrar todas las oficinas del gobierno local y amenazó con desbordar el río Colorado.

También estaban vigentes advertencias de inundaciones en Houston, lo que paralizó los desplazamientos matutinos.

En Texas, el lago Conroe, situado a unas 54 millas al norte de Houston, ha sido cerrado temporalmente debido al alto nivel del agua. La Autoridad del Río San Jacinto dijo que tras las fuertes lluvias, muchos muelles, mamparos y pequeñas islas están sumergidos y eso puede ser peligroso.

Los residentes de una subdivisión de unas 45 casas en Livingston, 70 millas al norte de Houston, recibieron la orden de refugiarse en su lugar después de que una carretera quedara arrasada el martes por la noche. El miércoles por la tarde, las autoridades habían reparado la carretera lo suficiente como para que los residentes pudieran volver a transitar por ella, dijo el juez del condado de Polk, Sydney Murphy. Las lluvias habían causado graves daños en las carreteras de todo el condado, según las autoridades.

El temporal seguirá en el sur de EEUU otros dos días

La lluvia seguirá atravesando la costa del Golfo el jueves y viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó en un boletín de este jueves que el fuerte temporal azotará duramente los estados del golfo de México y el sudeste.

La agencia advierte de riesgo elevado de inundaciones en porciones de Louisiana y también en el occidente de Carolina del Norte "donde la confluencia de humedad e inestabilidad será más grande".

Igualmente, el valle del Mississippi también ha sido puesto en riesgo de inundaciones repentinas.

“Tenemos un evento de lluvias intensas de varios días a lo largo de la costa del Golfo”, dijo David Roth, meteorólogo del NWS.