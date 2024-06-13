La astronómica compensación de $56,000 millones que los accionistas de Tesla decidieron pagarle a Elon Musk

Video Proponen que el 67% de autos nuevos vendidos en 2032 en el país sean eléctricos, ¿tenemos la estructura para lograrlo?

Los accionistas de Tesla aprobaron este jueves un paquete de compensación de $56,000 millones para Elon Musk, su controversial presidente ejecutivo, después de que una jueza de Delaware lo invalidara en enero por haber sido adoptado sin la información suficiente de parte de los inversionistas.

Algunos de los accionistas de la compañía temían que, de no aprobarse el extraordinario paquete salarial acordado hace seis años, la relación de Musk con Tesla podría cambiar en detrimento para el fabricante. El paquete está conformado por acciones subvencionadas.

La votación tuvo lugar durante la asamblea anual de accionistas de Tesla.

La presidenta de la Junta Directiva de Tesla, Robyn Denholm, quien apoyaba la aprobación del paquete, había dicho en un comunicado dirigido a los accionistas de la compañía: " Si Tesla queremos retener la atención de Elon y motivarlo a seguir dedicando su tiempo, energía, ambición y visión para ofrecer resultados comparables en el futuro, debemos mantener nuestro acuerdo".

La justificación expresada por Denholm despertó los comentarios de los críticos de Musk, que precisamente han señalado la inusual cantidad de tiempo y recursos que el empresario ha dedicado a X, antes Twitter, desde que adquirió la controversial plataforma en octubre de 2022 por $44,000 millones.



Un ejemplo reciente fue revelado la semana pasada, cuando varios medios especializados reportaron que según correos electrónicos del personal del importante fabricante de microprocesadores para inteligencia artificial Nvidia, Musk desvió hacía X un envío considerable de los codiciados chips que habían sido reservados para Tesla.

Denholm asumió la presidencia de la Junta Directiva de Tesla en noviembre de 2018 después de que Musk fue forzado por la Comisión de Federal de Comercio (FTC) a abandonar la posición tras el envío de un tuit en el que anunciaba que tenía el financiamiento para convertir a Tesla en una compañía privada.