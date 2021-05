El elevador de cristal más alto del mundo estará en Nueva York

La empresa constructora SL Green dio a conocer esta semana que será en octubre cuando se inauguré el edificio 'One Vanderbilt' que contará con el ascensor de nombre ‘Levitation’.

Una característica especial del elevador, que llegará a 1,210 pies de altura , es que subirá por fuera de la estructura con lo que, quienes no sufran vértigo, podrán admirar una vista fuera de lo común.

Summit One Vanderbilt se suma a la serie de puntos altos de observación conocidas en la ciudad, que incluye el observatorio Top of the Rock de seis niveles en el Rockefeller Center, donde las cubiertas superiores están ubicadas a 850 pies sobre el nivel de la calle.