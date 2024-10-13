Se acerca el fin del horario de verano: ¿Cuándo termina? ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

Video Alteraciones y algunas molestias: así se manifiesta el cambio de horario en tu cuerpo

Se acerca nuevamente esa época del año en que surge la confusión del cambio de horario. Que si se adelanta una hora o si se retrasa, que si el cuerpo tarda en acostumbrarse al nuevo horario o que no lo percibe, que por qué no se eliminan los cambios de horario de una buena vez.

Te resolvemos esas dudas antes de que llegue el día de cambiar el reloj.

¿Cuándo termina el horario de verano?

El horario de verano terminará este año a las 2:00 de la madrugada (hora local) del domingo, 3 de noviembre.

Con esto se dan fin a la temporada del horario de verano, que es como se conoce el periodo en que adelantamos el reloj una hora entre la primavera y el verano, fue implementado, en ese entonces como una contingencia, en 1918 cuando Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial.

El conocido inicialmente como ‘horario de guerra’ por el motivo original de su implementación, el horario de verano, fue instituido legal y permanentemente a través de la Ley de Horario Uniforme de 1966.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj este próximo 3 de noviembre?

La noche del sábado al domingo 3 de noviembre cambiará la hora. A las 2:00 am deberemos retrasar los relojes una hora y volverá a ser la 1:00 am.

El domingo, por tanto, ganaremos una hora y el día tendrá 25 horas. De esta forma abandonaremos el horario de verano que comenzó el pasado 10 de marzo, en el que se adelantó una hora.

¿Todos los estados cambiarán la hora al mismo tiempo?

En Estados Unidos hay cuatro zonas horarias y en cada una se cambiará la hora cuando allí sean las 2:00 am. Primero se cambiará la hora en la zona Este, una hora después en la zona Central, luego en la zona de Montaña, después Pacífico y por último lo hará Alaska.

¿Por qué en algunos estados y territorios de EEUU no se cambia la hora este domingo?

En Arizona, la Samoa estadounidense, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y Hawaii no se realiza el cambio de hora debido a que en esos lugares no aplica el cambio de horario en verano, es decir, no adelantaron una hora el reloj como el resto del país el pasado 10 de marzo.

El estado de Arizona no observa el horario de verano desde 1968, cuando la Legislatura estatal optó por no participar en la Ley de Horario Uniforme de 1966.

En aquel momento, Arizona argumentó que su situación geográfica le permite recibir mucha luz natural (y calor) durante todo el año y que al no instituir el horario de verano mantiene las temperaturas bajas al inicio de la jornada laboral y reduce el uso de energía.

Mientras que Hawaii optó por usar la hora estándar permanentemente en 1967, un año antes que Arizona, en 1967 ya que su situación geográfica justo el sur del trópico de cáncer en el medio del océano Pacífico hace innecesario un cambio.

Las mismas razones alegadas por Hawaii hicieron que un grupo de territorios federales que incluye Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, así como Puerto Rico tampoco observan el horario de verano.

¿Por qué no se elimina el cambio de horarios en EEUU?

La idea de dejar de cambiar los relojes llegó al Congreso en los dos últimos años, cuando el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Protección de la Luz Solar en 2022, un proyecto de ley para hacer permanente el horario de verano.

Además, especialistas aseguran que implementar de manera permanente el horario de verano no es la mejor opción, debido a que no es el horario "natural".

¿Afecta el cambio de horarios a la salud?

La Academia Estadounidense del Sueño (AASM, por sus siglas en inglés), que asegura que los cambios de hora estacionales tienen un impacto negativo en los ritmos circadianos y asegura que el mejor horario para el ser humano es el horario de estándar, el que está a punto de iniciar este 3 de noviembre.

La AASM apoya la eliminación de los cambios de hora bianuales en marzo y noviembre, pero aboga por que el Congreso presente una legislación que restablezca el horario estándar (el de invierno) de forma permanente.

“Es hora de dejar de cambiar nuestros relojes en primavera y otoño, pero hacer permanente el horario de verano es una decisión equivocada”, dijo la presidenta de la AASM, Jennifer Martin, en un comunicado en 2023.

De acuerdo con la AASM, la hora estándar se alinea mejor con la biología circadiana humana y proporciona beneficios distintivos para la salud y la seguridad públicas. La hora estándar está estrechamente alineada con la posición del Sol, lo cual es importante para el cuerpo porque la luz solar es la señal externa más poderosa para el ritmo circadiano humano. Este 'reloj corporal' interno regula el estado de alerta, la somnolencia y otras funciones biológicas.

Al adelantar artificialmente una hora el reloj, el horario de verano provoca un desajuste entre la hora del reloj y la hora solar, lo que interfiere en nuestro ritmo circadiano. Esta alteración provoca un trastorno conocido como 'jet lag social', que se asocia a un mayor riesgo de obesidad, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y depresión, dice la academia.

