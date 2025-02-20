Horario de verano 2025: ¿Cuándo empieza el cambio de hora? ¿Cómo debes prepararte? ¿Lo abolirá Trump? Esto es lo que hay que saber

Video ¿Fin del horario de verano? Trump insiste en eliminar el cambio porque lo considera “costoso” para EEUU

Se acerca el inicio del horario de verano, el cambio de hora con el que se te alterará el sueño (al menos en lo que te acostumbras), ya que los relojes se adelantarán una hora.

Aunque desde que se adoptó el horario de verano en 1918 se ha venido practicando el cambio de hora dos veces al año, muchas personas aún no logran acostumbrarse a este abrupto cambio que modifica las horas de sueño y la rutina.

Por años, han surgido esfuerzos de legisladores para poner fin a los cambios de hora prometiendo eliminar el horario de verano por completo, pero hasta ahora no han prosperado esos intentos.

Te contamos todo lo que debes saber sobre el horario de verano para que no te tome desprevenido.

¿Cuándo inicia el horario de verano en 2025?

El horario de verano es el periodo entre marzo y noviembre en el que la mayoría de los estados de EEUU adelantan una hora sus relojes.

Este 2025, el horario de verano comienza el domingo 9 de marzo.

¿A qué hora se debe cambiar el reloj para iniciar el cambio al horario de verano?

Durante la madrugada del domingo 9 de marzo será necesario cambiar la hora. A las 02:00 am de la madrugada deberemos adelantar los relojes una hora y pasarán a ser las 03:00 am.

En EEUU, continental (sin contar Alaska) hay cuatro zonas horarias y en cada una se cambiará la hora cuando allí sean las 2:00 am. Primero se cambiará la hora en la zona Este, una hora después en la zona Central, luego en la zona de Montaña, después Pacífico y, por último, lo hará Alaska.

El domingo, por tanto, perderemos una hora y el día tendrá 23 horas. De esta forma abandonaremos el horario de invierno que comenzó el pasado 3 de noviembre, en el que se retrasó una hora el reloj.

¿Qué estados no cambian la hora durante el horario de verano?

Arizona, la Samoa estadounidense, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y Hawaii no se realiza el cambio de hora debido a que en esos lugares no aplica el cambio de horario de verano.

¿Cuándo termina el horario de verano?

El horario de verano durará hasta el 2 de noviembre de 2025. En esa fecha, los relojes se retrasarán una hora y todo el país volverá a estar en hora estándar.

¿Cómo prepararse para el cambio de hora?

Algunas personas intentan prepararse modificando poco a poco sus horarios de sueño en los días previos al cambio. Hay formas de facilitar la adaptación, como tomar más el sol para ayudar a restablecer el ritmo circadiano y conciliar un sueño saludable.

“Planifique el domingo para estar al aire libre, idealmente por la mañana, y exponerse al sol. Si vives en un clima frío que dificulta estar al aire libre, abre las cortinas y siéntate cerca de una ventana para tomar una dosis significativa de luz natural”, recomienda la Sleep Foundation.

La luz natural tiene el efecto más potente sobre nuestro ritmo circadiano. Incluso en un día nublado, la luz natural tiene un efecto mucho mayor sobre el ritmo circadiano que la iluminación artificial interior, dice la fundación.

¿Qué horario le va mejor al cuerpo humano? ¿El horario de verano o el horario estándar?

Algunos grupos dedicados a la salud, como la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, han afirmado que se deberían eliminar los cambios de hora y que el horario estándar se ajusta mejor al sol y a la biología humana.

Incluso un cambio de hora en el reloj puede alterar los horarios de sueño, porque, aunque cambien los relojes, las horas de entrada al trabajo y a la escuela siguen siendo las mismas.

Esto es un problema porque muchas personas ya están privadas de sueño. Aproximadamente uno de cada tres adultos estadounidenses duerme menos de las siete horas nocturnas recomendadas, y más de la mitad de los adolescentes estadounidenses no duerme las ocho horas recomendadas entre semana, alertan las instituciones.

La falta de sueño ha sido relacionada con enfermedades cardíacas, deterioro cognitivo, obesidad y otros muchos problemas.

Aunque hay quienes defienden que el horario de verano proporciona una hora más de luz al final de la tarde o por la noche, según la época del año, para hacer deporte, ir de compras o comer al aire libre, la exposición a la luz más avanzada la tarde durante casi ocho meses con el horario de verano tiene un alto precio.

Esta luz vespertina prolongada retrasa la liberación cerebral de melatonina, la hormona que favorece la somnolencia, lo que a su vez interfiere en el sueño y hace que durmamos menos en general, dice Beth Ann Malow, profesora de neurología y pediatría y directora de la división del sueño del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en un artículo de The Conversation.

¿Acabará algún día el cambio de hora en EEUU?

Varios estados han propuesto leyes para poner fin a la práctica de cambiar los relojes dos veces al año, pero la legislación aún no ha entrado en vigor.

En 2022, el Senado de EEUU aprobó por unanimidad la Ley de Protección de la Luz Solar, que haría permanente el horario de verano, pero la Cámara de Representantes no la aprobó y el expresidente Joe Biden no la firmó. Tampoco avanzaron esfuerzos similares en 2023.

El presidente Donald Trump ha indicado en repetidas ocasiones su apoyo a una legislación similar, aunque su administración no ha propuesto formalmente un nuevo proyecto de ley o una orden ejecutiva para eliminar el cambio de hora.

“El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano”, escribió Trump en diciembre de 2024 en su red social Truth Social. “El horario de verano es inconveniente, y muy costoso para nuestra nación”, agregó.

A pesar del empuje de Trump en las redes sociales para poner fin al horario de verano, por el momento no se ha tomado ninguna medida concreta para cambiar la ley federal.

Así que debes prepararte para adelantar tu reloj el 9 de marzo, ya que el horario de verano sigue vigente, al menos este año.

