Michigan (estado) El hombre que atacó la sinagoga de Michigan había perdido a un familiar en un ataque israelí en el Líbano. Un hombre de origen libanés, identificado como Ayman Mohammad Ghazali, de 41 años, protagonizó un violento ataque contra el Temple Israel, una de las sinagogas reformistas más grandes de Estados Unidos, apenas una semana después de perder a cuatro familiares en un bombardeo israelí en Líbano.

Video Revelan información sobre sospechoso del ataque a sinagoga en Míchigan; habría perdido familiares en Líbano por ataque israelí

El incidente, ocurrido el jueves por la tarde, terminó con el suicidio del atacante tras un enfrentamiento con guardias de seguridad. A pesar de que en el interior del recinto se encontraban 140 niños, profesores y personal, las autoridades confirmaron que ninguno resultó herido gracias a la rápida intervención de los equipos de seguridad privada.

El desarrollo del ataque

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Según los informes del FBI y la oficina del sheriff del condado de Oakland, Ghazali esperó en su vehículo frente al templo durante dos horas antes de embestir el edificio. Tras el impacto, comenzó a disparar a través de su parabrisas contra los guardias. Aunque inicialmente se reportó que la seguridad lo había abatido, la agente especial del FBI, Jennifer Runyan, aclaró que Ghazali se quitó la vida de un disparo después de quedar atrapado en su coche, el cual comenzó a incendiarse. En el vehículo se hallaron grandes cantidades de fuegos artificiales comerciales y bidones con gasolina, lo que sugiere una intención de causar una destrucción mayor.

Duelo y conflicto internacional

La investigación apunta a un trasfondo de tragedia personal vinculada al conflicto en Oriente Medio. El pasado 5 de marzo, un ataque aéreo israelí en la ciudad libanesa de Mashgharah acabó con la vida de los dos hermanos de Ghazali, una sobrina y un sobrino, mientras celebraban el iftar (la ruptura del ayuno de Ramadán). Su madre resultó gravemente herida. A pesar del evidente vínculo emocional, las autoridades se muestran cautas. "Estamos dejando que los hechos y las pruebas guíen la investigación", señaló Runyan, indicando que aún no hay pruebas suficientes para calificar formalmente el ataque como terrorismo, aunque se investiga como un acto dirigido específicamente contra la comunidad judía.

Seguridad reforzada