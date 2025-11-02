Abogado afirma que nunca existió el plan de un atentado terrorista en Halloween descrito por el director del FBI

Video El FBI reporta varios detenidos tras un operativo antiterrorista en Michigan: las noticias del día

Un abogado defensor en Michigan refutó las acusaciones del director del FBI, Kash Patel, de que un grupo de cinco jóvenes, entre ellos su cliente de 20 años, planeaba perpetrar un ataque terrorista durante el fin de semana de Halloween.

Al anunciar los arrestos el viernes, Patel dijo que pronto se daría a conocer más información. Sin embargo, el FBI y las autoridades de Michigan han ofrecido pocos detalles sobre el caso. Los portavoces del FBI a nivel local y nacional y el fiscal federal en Detroit no respondieron de inmediato a los mensajes enviados el sábado por la agencia AP.

PUBLICIDAD

La investigación involucró conversaciones en un chat en línea en el que participaron al menos algunos de los sospechosos detenidos, según dos personas informadas sobre el caso que hablaron bajo anonimato con la agencia AP.

El grupo supuestamente discutió la posibilidad de realizar un ataque durante Halloween, refiriéndose al evento como “el día de la calabaza”, según una de las fuentes. La otra confirmó que existía una referencia a “calabaza” en las conversaciones.

Sin embargo, el abogado Amir Makled, quien representa a un joven del suburbio de Dearborn que seguía detenido el sábado, dijo que las autoridades federales no le han proporcionado muchos detalles sobre la investigación, pero que tras revisarla concluyó que no había ningún atentado planeado. También dijo que no espera que se presenten cargos.

“No sé de dónde surgió esta histeria y esta campaña de miedo”, declaró Makled.

Lo que se sabe del presunto plan de atentado y los sospechosos arrestados

El abogado describió al grupo, compuesto exclusivamente por hombres ciudadanos estadounidenses, como aficionados a los videojuegos, de entre 16 y 20 años.

“Si estos jóvenes estaban en foros en los que no deberían haber estado o algo por el estilo, habrá que esperar y ver”, dijo Makled. “Pero no creo que haya nada ilegal en las actividades que estaban realizando”.

Las autoridades afirmaron el viernes, tras los arrestos, que no existía una amenaza adicional para la seguridad pública. Patel había anunciado en una publicación en X que “el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios individuos en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween”.

PUBLICIDAD

Los investigadores sostienen que el plan estaba inspirado en el extremismo del grupo Estado Islámico. No está claro si los sospechosos tenían los medios para ejecutar el ataque, pero la referencia a Halloween llevó al FBI a realizar los arrestos el viernes, según una de las fuentes familiarizadas con la investigación.

Patel atribuyó al trabajo del FBI, junto con la colaboración de las autoridades locales, el haber frustrado el supuesto complot.

Desde los atentados del 11 de septiembre, el FBI ha frustrado varios ataques mediante operaciones encubiertas en las que agentes se hicieron pasar por simpatizantes del terrorismo, proporcionando asesoría y equipos.

Mira también: