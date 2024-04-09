Ejecutan en Missouri a Brian Dorsey, el reo condenado por matar a su prima y al marido para robarles y pagar deudas de drogas

Video Arizona endurece las penas contra traficantes de fentanilo: analizamos el impacto de esta medida en Línea de Fuego

El reo Brian Dorsey fue ejecutado este martes por la noche en Missouri. H abía sido condenado por matar a su prima y al marido de esta hace casi dos décadas. Varios oficiales correccionales y hasta un juez que lo había condenado se habían sumado a los llamados para evitar que se le aplicara la pena de muerte.

El hombre, de 52 años, fue declarado muerto a las 6:11 p.m. después de una inyección de dosis única del sedante pentobarbital en la prisión estatal de Bonne Terre, dijo en un correo electrónico Karen Pojmann, directora de comunicaciones del Departamento Correccional de Missouri.

Fue la primera ejecución en Missouri este año, después de cuatro en 2023, y se produjo horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara las apelaciones finales del recluso.

Dorsey, en una declaración final, expresó remordimiento y tristeza por los asesinatos.

"Las palabras no pueden contener el peso justo de mi culpa y vergüenza", dijo Dorsey en la declaración escrita.

Preocupaciones por protocolo de inyección letal

La ejecución de Dorsey generó nuevas preocupaciones sobre el protocolo de medicamento único de Missouri, que no incluye ninguna disposición para el uso de anestésicos. Los abogados de Dorsey lo describieron como obeso, diabético y ex consumidor de drogas intravenosas, todos factores que podrían haber dificultado la obtención de una vena para inyectarse la droga letal. Cuando esto sucede, a veces es necesario un procedimiento de reducción.

Una reducción implica una incisión y luego el uso de fórceps para extraer el tejido de una vena interior. Una demanda federal en nombre de Dorsey argumentó que sin un anestésico local, sentiría tanto dolor que impediría su derecho a la libertad religiosa al impedirle tener una interacción significativa con su asesor espiritual, incluida la administración de los últimos ritos.

El sábado se llegó a un acuerdo en el que el estado tomó medidas no especificadas para limitar el riesgo de dolor extremo. El acuerdo no detalla los cambios específicos acordados por el estado, incluido si los anestésicos estarían disponibles. No quedó claro de inmediato si era necesario un procedimiento de reducción el martes.

Horas antes de la ejecución, la Corte Suprema desestimó ambas apelaciones de Dorsey sin comentarios. Sus abogados habían instado al tribunal superior a intervenir, diciendo que se había comportado bien en prisión y había sido rehabilitado. También argumentaron que una tarifa fija de 12.000 dólares pagada a sus dos defensores públicos les dio un incentivo para acelerar el caso.

Por recomendación de ellos, Dorsey se declaró culpable a pesar de no tener ningún acuerdo con los fiscales para evitarle la pena de muerte.

Por qué fue condenado

Dorsey, de 52 años, exresidente de Jefferson City, fue declarado culpable de matar a Sarah y Ben Bonnie el 23 de diciembre de 2006 en su casa cerca de New Bloomfield. Los fiscales dijeron que ese mismo día, Dorsey había llamado a Sarah Bonnie para pedir dinero prestado para pagar a dos traficantes de drogas que estaban en su apartamento.

Dorsey fue a la casa de los Bonnie esa noche. Después de acostarse, Dorsey sacó una escopeta del garaje y los mató a ambos antes de agredir sexualmente el cuerpo de Sarah Bonnie, dijeron los fiscales. La policía dijo que Dorsey robó varios artículos de la casa y trató de pagar una deuda de drogas con algunos de los bienes robados.

