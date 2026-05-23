Tiroteo en California Un manifiesto de 75 páginas titulado "La Nueva Cruzada"; revela los motivos de los atacantes del Centro Islámico de San Diego Cain Clark y Caleb Vazquez formaban parte de grupos extremistas en la red, señalan que escribieron un manifiesto de odio titulado "La Nueva Cruzada"

Video Tiradores de la mezquita de San Diego se conocieron en Internet y dejaron manifiestos supremacistas

Los materiales dejados por los dos adolescentes que atacaron el Centro Islámico de San Diego el 18 de mayo, matando a tres hombres antes de quitarse la vida, revelaron un odio generalizado y una ira hacia la sociedad en general, según informó Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Diego, a los periodistas en una conferencia de prensa el martes.

“No discriminaban a quién odiaban”, dijo Remily sobre los atacantes. “Abarcaba un amplio espectro de razas y religiones”.

PUBLICIDAD

Un documento que actualmente examinan los investigadores, y al que USA TODAY tuvo acceso, expresa desdén e ira hacia muchos grupos diferentes. Sin embargo, los expertos en extremismo y terrorismo que han analizado el escrito afirman que tiene, en su núcleo, una ideología neofascista y de supremacía blanca.

Caleb Vázquez, de 18 años, y Cain Clark, de 17, atacaron el Centro Islámico el lunes por la mañana. Tras un tiroteo con el guardia de seguridad del centro, Amin Abdullah, huyeron hacia un vecindario cercano donde dispararon aparentemente al azar a un jardinero antes de conducir una corta distancia y suicidarse. Las autoridades señalaron que transmitieron en vivo parte del ataque, publicándolo en internet junto con su documento, el cual contiene entradas atribuidas a ambos atacantes.

Titulado “The New Crusade” (La Nueva Cruzada), el PDF de 75 páginas, que fue publicado dentro de un canal privado en la aplicación de mensajería Discord, rinde un efusivo homenaje a Brenton Tarrant, quien atacó dos mezquitas en Nueva Zelanda en 2019, matando a 51 personas e hiriendo a 89 más. Los dos jóvenes atacantes de San Diego parecen haberse visto a sí mismos como “discípulos” de Tarrant, quien es idolatrado en comunidades en línea dedicadas a la violencia masiva.

El análisis del documento revela dos fuerzas impulsoras detrás del ataque del lunes, explicaron los expertos a USA TODAY:

En primer lugar, los sospechosos parecen haber deseado notoriedad dentro de un grupo interno conocido entre los expertos en terrorismo doméstico como “extremistas violentos nihilistas”, quienes adoran a los tiradores en masa y se deleitan en la violencia caótica.

PUBLICIDAD

En segundo lugar —al igual que fue la fuerza impulsora detrás del ataque de Tarrant—, los tiradores de San Diego parecen haber estado motivados por la “ teoría del gran reemplazo”, una teoría de conspiración racista que afirma que las personas blancas en Estados Unidos, Europa y otros lugares están siendo sistemáticamente “reemplazadas” por inmigrantes no blancos en un esfuerzo organizado.

“Creo que eso está en el núcleo de todo”, dijo Matthew Kriner, director ejecutivo del Instituto para Contrarrestar el Extremismo Digital. “La teoría de la conspiración del gran reemplazo es el trasfondo ideológico en el que se están apoyando”.

Esas dos ideas coexisten dentro de una cosmovisión denominada “ aceleracionismo”, cuyos seguidores buscan esencialmente “hacer borrón y cuenta nueva” cometiendo atrocidades que esperan que conduzcan a nuevos actos de violencia que eventualmente colapsen la sociedad, creando un “Nuevo Orden Mundial”.

Comunidades en línea dedicadas a la violencia y el contenido explícito

Los investigadores que rastrean redes e individuos extremistas en internet han adoptado cada vez más en los últimos años el término “ extremistas violentos nihilistas” o “NVE” (por sus siglas en inglés) para describir a las comunidades en línea cuyos miembros parecen menos impulsados por motivos políticos o morales que por el deseo de infligir el mayor número posible de muertes y dolor a las víctimas.

Esta comunidad no es nueva, pero está creciendo y es cada vez más preocupante para los expertos en terrorismo doméstico. Una historia de USA TODAY de 2022 examinó cómo los miembros de esta comunidad se refieren a los tiradores en masa como Tarrant con el término de “santos”. Los atacantes “ exitosos” son colocados en un panteón de compañeros “santos”, y la reverencia hacia ellos es proporcional a la cantidad de personas que asesinaron.

PUBLICIDAD

Chase Reid, director ejecutivo y cofundador de Aslan, un servicio que intenta descubrir a actores violentos que operan en internet, dirige un equipo que monitorea los espacios en línea donde se congregan estas comunidades.

“Gran parte del crescendo hacia la violencia va a tener lugar entre sus pares. Estas comunidades son invisibles y son difusas”, dijo Reid.

Junto con varios otros expertos en extremismo contactados por USA TODAY, Reid confirmó que el documento escrito por los tiradores de San Diego fue publicado en un canal privado de Discord. USA TODAY confirmó con un alto funcionario de las fuerzas del orden que el documento es el mismo al que se refirió Remily en la conferencia de prensa del martes.

Un análisis del documento escrito por los atacantes de San Diego, realizado por el Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación (ADL), describe las conexiones con el extremismo violento nihilista:

“Hacen numerosas referencias a asesinatos en masa anteriores que no eran de supremacistas blancos, como el tirador de la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012, sugiriendo que estas creencias de odio pueden ser vistas como parte del ecosistema más amplio del extremismo violento nihilista ( NVE), y por extensión, de la Comunidad de True Crime ( TCC), una subcultura en línea cuyos seguidores tienen una profunda fascinación con el asesinato en masa, a menudo hasta el punto de la glorificación”.

Ideología neofascista y supremacista blanca subyacente

PUBLICIDAD

Si bien el documento publicado por los atacantes de San Diego parece tener como objetivo impresionar a un “grupo selecto” de aduladores en línea, también muestra un apoyo claro a las ideas neofascistas y supremacistas blancas, particularmente al aceleracionismo, según explicaron Kriner y otros expertos a USA TODAY.

“Hay una retórica obvia y clásica de supremacía blanca, anti-negros y anti-LGBTQ”, dijo Kriner.

En muchos aspectos, los atacantes de San Diego buscaron replicar los tiroteos masivos llevados a cabo por otros “aceleracionistas”, notablemente Tarrant, dijo Jared Holt, investigador principal de Open Measures, una plataforma que monitorea el extremismo en línea a través de las redes sociales.

“Los perpetradores fueron explícitos en que idolatraban al hombre armado que llevó a cabo ese ataque, compartían su ideología extremista y buscaban utilizar la violencia para promover una causa política que busca acelerar el colapso social y reconstruirlo bajo una forma fascista y supremacista. Más allá del documento, estos factores influyeron claramente en la mayor parte de sus planes, incluido el objetivo que eligieron, las armas que utilizaron, su intento de transmitir el ataque y la ropa que vistieron”, dijo Holt.

Un tema clave de los escritos de los atacantes de San Diego es la referencia continua y sostenida a la “teoría del gran reemplazo”.

Las palabras “reemplazar” o “ reemplazo” aparecen en 14 de las 75 páginas del documento que está siendo estudiado por las fuerzas del orden. Los autores instan a los lectores a estudiar un libro titulado “The Great Replacement”, escrito por su aparente ídolo, Tarrant.

PUBLICIDAD

Esta teoría de la conspiración, que ha existido en Europa y los Estados Unidos durante más de un siglo, postula que los cambios demográficos naturales en la composición racial de los países están, en realidad, siendo orquestados por fuerzas malévolas. El objetivo de este “reemplazo” organizado es supuestamente debilitar la hegemonía blanca inundando los países de mayoría blanca con inmigrantes “dóciles” que tienen más probabilidades de sostener valores liberales.

Notablemente, los tiradores de San Diego eligieron atacar una mezquita que es utilizada predominantemente por residentes de San Diego no blancos, incluidos inmigrantes recientes.

Las tres víctimas del ataque no eran blancas.