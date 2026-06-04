Alert Tensión en una graduación de Carolina del Norte: interrumpen el discurso de una estudiante ejemplar por hablar de ICE y Palestina Leen Hijaz, la mejor estudiante de su generación de preparatoria, dio un discurso donde habló de los conflictos globales y la actuación del ICE; ante los hechos, la directora del instituto educativo le retiró el micrófono y la amenazó con no darle su diploma

Video Estudiante cuestionó a ICE durante discurso de graduación y fue interrumpida por la directora

Una alumna destacada de una escuela secundaria de Carolina del Norte fue interrumpida durante su discurso de graduación mientras comentaba sobre temas globales, incluido el conflicto israelí-palestino y las redadas del ICE.

Según informó USA TODAY, la estudiante más destacada de la promoción, Leen Hijaz, fue interrumpida mientras pronunciaba un discurso en la ceremonia de graduación de 2026 de la Preparatoria Clayton. Desde entonces, las imágenes del intento de la escuela por silenciar el mensaje improvisado de Hijaz se han difundido por todo el país.

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Esto fue lo que sucedió durante la graduación del condado de Johnston.

¿Qué dijo Leen Hijaz, la mejor estudiante de la promoción de Carolina del Norte? ¿Y quién la interrumpió?

Durante su discurso, Hijaz habló sobre las dificultades que enfrentan las personas y las familias en todo el mundo, y afirmó: "Antes de abandonar el escenario, tengo una última cosa que decir. Cada persona aquí tiene una voz, y somos privilegiados de tener la libertad de usarla cuando tantas personas en todo el mundo luchan y sufren para ser escuchadas".

"Ya sean los millones de personas que sufren en Palestina, Sudán, el Congo, Afganistán y tantos otros países del mundo, o las familias que son separadas por el ICE, estos no son problemas lejanos», dijo Hijaz. "Están ocurriendo ahora mismo, mientras hablo".

Mientras el público la ovacionaba y aplaudía al hablar, la directora de la preparatoria Clayton, Melissa Moore Hubbard, se acercó rápidamente al podio y pareció decirle algo a Hijaz mientras la alejaba del micrófono. Posteriormente, Hijaz declaró en una publicación en redes sociales y en comentarios a medios locales que había sido " amenazada" con la retención de su diploma.

¿Dónde se encuentra la escuela secundaria Clayton en Carolina del Norte?

La escuela secundaria Clayton High School está ubicada en 600 S Fayetteville St, Clayton, a las afueras de Raleigh, la capital del estado.