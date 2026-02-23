Estado de la Unión ¿Qué es el State of the Union? El mensaje del Presidente sobre los retos del país Una vez al año, el presidente se dirige al Congreso para hablar de los retos que enfrenta el país, proponer soluciones y hablar de los logros de su gobierno. Ese discurso es el Estado de la Unión, una tradición con más de dos siglos de historia.



Video Demócratas planean manifestación alternativa ante discurso de Trump por Estado de la Unión

La Constitución establece que el presidente informará periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión. No especifica formato ni fecha. El primero en hacerlo fue George Washington en 1790, ante el Congreso reunido en New York City, que entonces era la capital. Su mensaje sigue siendo el más corto registrado.

En 1801, Thomas Jefferson decidió enviar el informe por escrito, al considerar que pronunciarlo en persona evocaba demasiado a la monarquía británica. En 1913, Woodrow Wilson acudió al Capitolio para leerlo ante una sesión conjunta.

En 1933, tras la ratificación de la Vigésima Enmienda, el discurso comenzó a celebrarse normalmente en enero o febrero. Durante décadas se le llamó simplemente mensaje anual. El término State of the Union se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial y se formalizó a partir de 1947 bajo la presidencia de Harry S. Truman.

Video Revelan a portavoces de la respuesta demócrata al discurso del Estado de la Union de Donald Trump

El discurso se realiza en el pleno de la Cámara de Representantes, dentro del Capitolio, ante senadores, representantes, miembros del gabinete, la Corte Suprema y altos mandos militares. Sin embargo, siempre hay un “superviviente designado”, es decir, un miembro del gabinete que no asiste y permanece en un lugar secreto por razones de seguridad y continuidad del gobierno.

La invitación formal requiere una resolución conjunta aprobada por la Cámara y el Senado. Aunque es altamente inusual negarla, ha habido tensiones políticas que han alterado el formato o la fecha.

Además, se ha vuelto tradición que el presidente invite a ciudadanos destacados que se sientan en el palco de la primera dama. Muchos son mencionados durante el discurso.

En la era moderna, el Estado de la Unión no solo es un acto constitucional: es un evento político y mediático de máxima audiencia.