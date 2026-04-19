Detenido

Detiene Patrulla Fronteriza a un exfuncionario de Matamoros con más de 10 kg de cocaína en Texas

Luis Miguel Garduño Castañeda, exdirector de Servicios Públicos Complementarios de Matamoros, fue arrestado en un punto de inspección en la pequeña comunidad de Sarita y al sur de Kingsville, Texas, en el condado Kenedy, luego de descubrirle la droga en un compartimiento oculto del vehículo que conducía

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Por:N+ Univision
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Video Pretendía viajar con 400 dosis de cocaína ocultas bajo su peluca y es detenido: todo quedó en video

Luis Miguel Garduño, identificado en documentos oficiales como exservidor público del municipio de Matamoros, Tamaulipas, fue detenido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el pasado 5 de abril de 2026 tras ser sorprendido con más de 10 kilogramos de cocaína ocultos en su vehículo en un punto de inspección en la carretera US-77 N de Texas. El caso fue turnado a la Administración para el Control de Drogas (DEA), que asumió la investigación.

De acuerdo con el anexo del caso, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban labores de inspección primaria en el punto de control cuando detectaron la llegada de un vehículo GMC Acadia conducido únicamente por Luis Miguel Garduño.

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Durante la entrevista inicial, el conductor aseguró ser ciudadano estadounidense y señaló que viajaba hacia Corpus Christi, Texas, indicando posteriormente que su destino era Driscoll, donde supuestamente obtendría información para su hija. Debido a que era Domingo de Pascua, los agentes consideraron inconsistentes sus explicaciones.

Un canino de la corporación alertó sobre el vehículo, lo que llevó a los agentes a canalizarlo a inspección secundaria. Tras la alerta, los agentes realizaron una revisión más detallada del automóvil. En la tercera fila localizaron tornillos manipulados, lo que derivó en el hallazgo de un compartimiento oculto en el piso del vehículo.

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En su interior se encontraron 10 paquetes que, tras su análisis, dieron positivo a cocaína, con un peso total de 10.92 kilogramos.

En esta imagen aparece la descripción de los hechos en la denuncia penal iniciada por las autoridades estadounidenses contra el exfuncionario de Matamoros.
En esta imagen aparece la descripción de los hechos en la denuncia penal iniciada por las autoridades estadounidenses contra el exfuncionario de Matamoros.
Imagen Documento oficial

Exfuncionario es detenido y declara ante la DEA

Luis Miguel Garduño fue detenido y puesto bajo arresto. En su declaración, afirmó ser propietario del vehículo, explicó que había cruzado a Estados Unidos la mañana del sábado previo al arresto y que pasó la noche en un hotel en Brownsville, Texas.

También indicó que realizó el viaje hacia el interior de Texas tras recibir instrucciones relacionadas con una deuda. Aunque reconoció que sospechaba que transportaba droga, aseguró no conocer el tipo específico.

De acuerdo con información confirmada por N+, Luis Miguel Garduño Castañeda fue director de Servicios Públicos Complementarios del gobierno municipal de Matamoros, pero causó baja del servicio público en los últimos meses de 2025, por lo que no formaba parte de la administración al momento de los hechos.

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Asimismo, se detalla que desde enero de 2026 se encontraba laborando en el sector privado, específicamente en la empresa Charlie Clark Nissan, en Brownsville, Texas.

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