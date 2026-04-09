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Detienen a esposo de mujer desaparecida en Bahamas; investigan su versión del accidente

Brian Hooker, de 59 años, fue detenido como sospechoso de la desaparición de su esposa Lynette Hooker, de 55, luego de que aseguró que cayó de una lancha al mar debido a fuertes vientos

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Por:N+ Univision
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Video Detienen en las Bahamas a hombre tras la misteriosa desaparición de su esposa en el mar

Brian Hooker fue detenido el miércoles 8 de abril de 2026 por la Real Fuerza de Policía de las Bahamas en relación con la desaparición de su esposa, Lynette Hooker, quien lleva cuatro días sin ser localizada tras supuestamente caer al mar.

El arresto se realizó "para un interrogatorio adicional basado en cierta causa probable", de acuerdo con Advardo Dames, comisionado asistente de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas. Autoridades mantienen al hombre como sospechoso, aunque no se han presentado cargos formales hasta el momento.

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El caso ha generado dudas sobre el relato de Brian, quien aseguró que su esposa cayó desde un bote auxiliar cerca de Elbow Cay, en las islas Ábaco, en medio de "mares impredecibles y vientos fuertes" el sábado pasado por la noche. Según su versión, las corrientes la arrastraron y la perdió de vista pese a sus intentos por alcanzarla.

También declaró que la mujer, de 55 años, llevaba el cordón de seguridad del motor, lo que provocó que la embarcación se detuviera tras su caída. Afirmó que la vio por última vez nadando hacia la orilla antes de que él remara hasta Marsh Harbour, donde pidió ayuda a las autoridades.

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Equipos de rescate locales realizaron una búsqueda intensiva durante horas sin éxito, mientras que la operación pasó de rescate a recuperación tras varios días sin resultados. Además, los Guardacostas de Estados Unidos abrieron una investigación criminal paralela.

El propio Hooker ha negado cualquier responsabilidad. Su defensa aseguró que "niega categórica e inequívocamente cualquier irregularidad" y que ha cooperado con las autoridades.

En medio del caso, la hija de la mujer, Karli Aylesworth, ha pedido respuestas y expresó dudas sobre lo ocurrido: "solo quiero saber la verdad".

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Un matrimonio entre vida en el mar y señalamientos de violencia

La pareja, originaria de Michigan, llevaba alrededor de 25 años de matrimonio y más de una década navegando juntos, compartiendo su estilo de vida en el mar a través de redes sociales a bordo de su yate Soulmate.

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Sin embargo, su relación ha sido descrita por familiares como "turbulenta". Su hija ha señalado episodios de presunta violencia doméstica, incluyendo una acusación de estrangulamiento hacia su madre que no ha sido confirmada por autoridades.

La defensa de Brian Hooker, de 59 años, rechazó estas versiones y advirtió que las declaraciones públicas podrían afectar la imparcialidad del proceso.

Mientras continúan las investigaciones, la familia de la mujer mantiene la esperanza de encontrarla con vida, aunque reconoce que persisten " muchas preguntas sin respuesta" en torno a su desaparición.

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