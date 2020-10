Desapareció de la base de Fort Bliss y ahora su familia intenta que el FBI se encargue del caso

"Rob y yo fuimos a Juárez y repartimos volantes y velas de oración. Hay tantas personas desaparecidas, más de 2,400 cuerpos no identificados, llevará tres meses realizar la búsqueda de ADN solo con eso. Fuimos recibidos por funcionarios y prensa que ofrecieron ayuda. Esto no significa que pensamos que Richard esté en México. No lo sabemos. No hay evidencia alguna en este mome nto de que Richard haya salido de Fort Bliss. Solo estamos agotando todas las posibilidades", dijo su madre en una publicación de Facebook, en la que enfatizó que piden al FBI que los ayude, pues creen que hay manos criminales detrás de esta desaparición.