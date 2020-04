Denuncian desalojos en California pese a la orden de protección del gobernador por el coronavirus

Guadalupe González, activista de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad (ACCE) de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de inquilinos, denunció el caso de Teresa Vertiz, una mujer de Hidalgo, México, quien, junto con su esposo y dos hijos fueron desalojados, pero no por agentes del alguacil del condado de Los Ángeles, sino por parte de los mismos dueños del hogar donde vivían”.

“Las partes se encontraban en un proceso de desalojo, pero el Departamento del Sheriff anunció que no conducirán cierres ni desalojos mientras no termine la emergencia estatal del covid-19”.

Teresa Vertiz, aseguró a Univision Noticias que “los dueños vinieron el miércoles por la tarde, rompieron una pared, entraron a la casa y cuando nosotros hablábamos con la policía, ellos pusieron candados y cadenas; después, ya no pudimos entrar y nos fuimos a un hotel porque nos amenazaron con que nos iban a balacear si no nos íbamos”.

La moratoria también requiere que los inquilinos declaren por escrito, no más de siete días después del vencimiento del alquiler, que no puede pagar todo o parte de su alquiler debido al covid-19

Se requerirá que la persona retenga la documentación, pero no se le exige que la presente al propietario por adelantado.

Lanzada a la calle…pero no por las autoridades

Vertiz ya enfrentaba una orden de desalojo desde enero y debía abandonar la casa el 31 de marzo. Dijo que ella firmó un documento al abogado de los arrendatarios para irse, pero no lo hizo.

“La dueña me dijo que todo eso ya era de ellos por todo el tiempo que yo no les había pagado renta desde enero”, dijo. “No nos habíamos mudado porque con el problema del coronavirus no encontramos ningún lugar de renta”.