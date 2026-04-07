Delta Air Lines Delta encarece maletas por alza del combustible: pagarás hasta 200 dólares por equipaje adicional El aumento responde al encarecimiento del combustible por el conflicto en Medio Oriente y marca el primer ajuste en dos años en rutas nacionales.

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Delta Air Lines anunció el martes un aumento en las tarifas de equipaje facturado, como parte de una ola de medidas adoptadas por las aerolíneas estadounidenses en respuesta al alza de los precios del combustible para aviones, vinculada a la guerra en Medio Oriente.

A partir del miércoles, la mayoría de los pasajeros en rutas nacionales e internacionales de corta distancia pagarán $10 más por su primera y segunda maleta facturada, y $50 más por la tercera. Esto eleva las tarifas a $45 por la primera maleta, $55 por la segunda y $200 por la tercera, según Delta.

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“Estas actualizaciones forman parte de la revisión continua de precios que Delta realiza en toda su actividad y reflejan el impacto de la evolución de las condiciones globales y la dinámica del sector”, declaró la aerolínea en un comunicado.

Este cambio representa el primer aumento de Delta en las tarifas de equipaje facturado en rutas nacionales en dos años. Las tarifas para vuelos internacionales de larga distancia no se verán afectadas.

El director ejecutivo, Ed Bastian, informó a los inversores el mes pasado que el aumento en los precios del combustible para aviones ya había incrementado los gastos operativos de Delta en aproximadamente 400 millones de dólares desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Ejecutivos de United Airlines y American Airlines reportaron aumentos similares.

El precio promedio de un galón de combustible para aviones en Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York era de 4,69 dólares el lunes, frente a los 2,50 dólares previos a la guerra, según Argus Media. El índice de combustible para aviones de EEUU de esta empresa de inteligencia de mercado energético monitorea los precios promedio en estos importantes centros de conexión.

Delta indicó que el equipaje facturado gratuito seguirá estando disponible para los pasajeros que viajen en cabinas premium, el personal militar en servicio activo, los titulares elegibles de tarjetas de crédito de marca compartida y los miembros de ciertos niveles de fidelización.

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La decisión de la aerolínea sigue a anuncios similares de United y JetBlue, que aumentaron las tarifas de equipaje la semana pasada, aunque mantuvieron el primer equipaje facturado gratuito para algunos clientes.

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Las aerolíneas de todo el mundo se enfrentan a la volatilidad de los mercados petroleros, ya que los combates cerca del estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— interrumpen el suministro global. Dado que el combustible para aviones se refina a partir del petróleo crudo, las fluctuaciones en los precios de la energía repercuten rápidamente en los costes de las aerolíneas. El combustible suele ser el segundo mayor gasto después de la mano de obra.

Además de aumentar los precios de los billetes, los analistas señalan que las aerolíneas estadounidenses probablemente recurrirán a tarifas adicionales para compensar el aumento de los gastos, mientras que muchas aerolíneas no estadounidenses están respondiendo añadiendo o incrementando los recargos por combustible.