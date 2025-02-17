Un avión de Delta Airlines se vuelca al aterrizar en Toronto y deja 18 heridos, 3 de ellos de gravedad

Al menos 18 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico, luego de que un avión de Delta Airlines se volcara este lunes al aterrizar en el aeropuerto de Toronto-Pearson, en Canadá.

No se reportaron muertos entre las 80 personas a bordo (76 pasajeros y cuatro tripulantes) del vuelo que había despegado unas dos horas antes de Minneapolis-Saint Paul, en el estado de Minnesota.

El avión quedó al revés sobre la pista nevada tras una fuerte tormenta invernal en la zona, que había causado retrasos y cancelaciones de vuelos durante el fin de semana.

Paramédicos de la región de Peel dijeron que tres de los heridos presentan heridas graves: un menor de edad que fue llevado a un hospital infantil, un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40, quienes fueron trasladados en helicóptero a centros de traumatología. El resto de heridos sufrieron heridas moderadas o leves.

La Administración Federal de Aviación (FAA) comunicó que se trataba del vuelo 4819 de Delta Airlines, operado por Endeavor Air y en un avión modelo CRJ-900, que se estrelló alrededor de las 14:45, hora local. Las 80 personas a bordo fueron evacuadas.

Imágenes desde el lugar de los hechos muestran el avión volcado en la pista y humo salir de algunas de sus partes mientras equipos de emergencia tratan de socorrer a los pasajeros.

BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.



Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/dXXUNkPTHU — Errol Webber (@ErrolWebber) February 17, 2025



“Varios clientes con lesiones fueron trasladados a hospitales de la zona. Nuestra principal prioridad es cuidar de los afectados”, dijo Delta en un comunicado.

La cifra de heridos fue aumentando durante el día a medida que se examinó a todos los pasajeros.

Todd Aitken, jefe de Bomberos de Toronto Pearson, confirmó en la tarde que 18 personas resultaron lesionadas. "Tenemos un pasajero que fue recientemente trasladado", dijo.

Los pasajeros estaban "colgando boca abajo como murciélagos"

John Nelson, uno de los pasajeros del vuelo, le dijo a CNN que notó fuertes vientos y mucha nieve en la pista mientras se acercaban para aterrizar.

"Cuando chocamos, fue muy fuerte, tocó el suelo y el avión se volcó", dijo el hombre, quien aseguró que vio "una gran bola de fuego" saliendo del lado izquierdo del avión.

Cuando se detuvieron del todo, la gente comenzó a gritar para que pudieran salir. "Fue un caos masivo", dijo. "Es increíble que todavía estemos aquí", agregó.

Pete Koukov, otro pasajero, le contó al mismo medio que no supo que algo andaba mal hasta que aterrizaron de manera tan brusca.

“Tocamos el suelo, estábamos de costado y luego boca abajo colgando como murciélagos”, dijo.

Koukov se desabrochó el cinturón y logró salir caminando del avión, pero otros necesitaron ayuda para bajarse de sus asientos.

El accidente de Delta Airlines se registró tras retrasos y cancelaciones en el aeropuerto por fuertes nevadas

El primer ministro de la provincia de Ontario de la que Toronto es capital, Doug Ford, dijo en X que está "aliviado de que no haya víctimas después del incidente en Toronto Pearson".

“Los funcionarios provinciales están en contacto con el aeropuerto y las autoridades locales y brindarán cualquier ayuda que sea necesaria”, agregó.

Autoridades investigan qué provocó el accidente, de lo que aún no se ha revelado ningún detalle.

"Aún no conocemos las circunstancias que rodearon" el accidente, por lo que "seguimos en el lugar investigando", le dijo Sarah Patten, agente de la policía regional de Peel, a la agencia Reuters.

Algunos expertos apuntaron a la hipótesis de que el clima pueda haber sido un factor determinante.

Según el Servicio Meteorológico de Canadá, el aeropuerto estaba experimentando nevadas y vientos de 32 mph con ráfagas de hasta 40 mph. La temperatura era de aproximadamente 16,5º Fahrenheit.

"Es muy raro ver algo así", le dijo a la agencia AP John Cox, director ejecutivo de la consultora de seguridad de aviación Safety Operating Systems en San Petersburgo, Florida. "Hemos visto un par de casos de despegues en los que los aviones terminaron volcados del revés, pero es bastante raro".

Según Cox, el CRJ900 es un avión que ha estado en servicio durante décadas y que desempeña un buen trabajo frente a las inclemencias del tiempo.

“Las condiciones meteorológicas eran ventosas (...). Pero los aviones están diseñados y certificados para manejar eso. Los pilotos están capacitados y tienen experiencia para manejar eso”, agregó.

EEUU apoya a Canadá en la investigación para esclarecer qué motivó el accidente

La ministra de Transporte canadiense, Anita Anand, dijo que seguía de cerca todas las novedades sobre este "serio incidente".

La Junta Nacional de Seguridad del país liderará la investigación, para la que contará con la ayuda de un equipo de investigadores de la junta de EEUU.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, dijo que ya había contactado a su homóloga en Canadá para ofrecerle apoyo, y dio a conocer que investigadores de la FAA se encuentran de camino a Toronto.

Según FlightRadar24, solo hora y media después del accidente ya se habían cancelado más de 230 vuelos en este aeródromo que cerró su tráfico aéreo tras el siniestro hasta las 17:00, hora local.

El Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal, en Quebec, se preparaba para acoger algunos vuelos desviados.

El aeropuerto de Toronto Pearson ya había comunicado horas antes que se esperaba un día ajetreado, por ser el final de un fin de semana largo en EEUU y luego de las fuertes nevadas que afectaron la zona en días anteriores.

Se esperaba que más de 130,000 viajeros abordaran este lunes alrededor de 1,000 vuelos en este aeropuerto, que en su sitio web se define como el más transitado de Canadá y el mejor conectado de Norteamérica para destinos internacionales.

En Norteamérica, precisamente, el de este lunes es al menos el cuarto accidente de aviación importante que se registra en el último mes.

Un avión comercial y un helicóptero del ejército chocaron cerca de Washington el 29 de enero, matando a 67 personas. Un avión de transporte médico se estrelló en Filadelfia el 31 de enero, matando a las seis personas a bordo y a otra persona en tierra. Por último, 10 personas murieron en un accidente aéreo en Alaska.