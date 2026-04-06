Donald Trump El Tribunal Supremo allana el camino para la anulación de la condena de Steve Bannon por desacato al Congreso El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha anulado este lunes los cargos de desacato al Congreso contra Steve Bannon, exestratega jefe de la Casa Blanca durante la primera administración de Donald Trump.

Video Trump despide a su polémico estratega jefe Steve Bannon

Bannon había sido condenado tras negarse a testificar ante el comité especial de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La resolución llega después de que el propio interesado ya hubiera cumplido la totalidad de su sentencia.

Los puntos clave del fallo:

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Sin disidencia: El máximo tribunal emitió una orden breve sin registrar votos particulares en contra.

Motivación técnica: El Tribunal no profundizó en argumentos constitucionales de fondo, sino que señaló que el Departamento de Justicia (DOJ) bajo la administración Trump solicitó formalmente el retiro de la acusación.

Caso cerrado: El proceso ha sido devuelto a un tribunal inferior con la instrucción directa de desestimar el caso de manera definitiva.

Antecedentes del caso

En julio de 2022, un jurado declaró a Bannon culpable de dos cargos de desacato por ignorar una citación obligatoria. Como resultado, el estratega político cumplió una condena de cuatro meses en una prisión federal y, pagó una multa de 6,500 dólares. "El Tribunal simplemente ha facilitado el camino para el cierre del expediente tras la petición del Departamento de Justicia", indica la breve orden emitida hoy.

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