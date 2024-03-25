Cambiar Ciudad
Boeing

El jefe de Boeing anuncia su dimisión en medio del escándalo por las fallas en sus aviones

La renuncia de Dave Calhoun se producirá a finales de año como parte de una amplia reestructuración del gigante aeroespacial estadounidense, bajo escrutinio por cuestionamientos de calidad.

Univision picture
Por:Univision
Video Un avión Boeing 737 se queda sin frenos en pleno aterrizaje: la aeronave se salió de la pista

El director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, dejará su cargo a finales de este año como parte de una amplia reestructuración del gigante aeroespacial estadounidense, en medio de una serie de incidentes con varios modelos de sus aviones.

Larry Kellner, el presidente del consejo, no buscará la reelección del cargo y se retirará en la reunión anual de Boeing en mayo. Será reemplazado como presidente por Steve Mollenkopf, quien ha sido director de Boeing desde 2020.

Además, Stan Deal, presidente y director ejecutivo de Boeing Commerical Airplines, dejará la empresa con efecto inmediato. Su puesto será ocupado por Stephanie Pope, quien recientemente se conviertió en directora de operaciones de la compañía, tras dirigir Boeing Global Services.

Las renuncias y reemplazos se producen en un momento crítico para la compañía estadounidense, cuando aerolíneas y reguladores están exigiendo cambios tras una serie de fallas de fabricación y de calidad en varios modelos de Boeing, sobre todo después del incidente en el que un Boeing 737 Max 9 casi nuevo perdió el tapón de una puerta de emergencia, ocasionando un verdadero caos a bordo, que afortunadamente no dejó víctimas.

En una carta dirigida a los empleados de Boeing este lunes, Calhoun calificó el incidente de Alaska Airlines como “un momento decisivo para Boeing”. "Debemos seguir respondiendo a este accidente con humildad y total transparencia".

"Los ojos del mundo están puestos en nosotros", dijo Calhoun tras anunciar su próxima dimisión. "Vamos a arreglar lo que no funciona y vamos a hacer que nuestra empresa vuelva a encaminarse hacia la recuperación y la estabilidad".

El mes pasado, los reguladores estadounidenses dieron a Boeing 90 días para elaborar un plan que abordara los problemas de control de calidad. La Administración Federal de Aviación dijo entonces que la compañía debía "comprometerse con mejoras reales y profundas".

Las acciones de Boeing, que han perdido más del 27% de su valor desde principios de año, subieron un 4% en las operaciones previas a la comercialización este lunes, tras conocerse la noticia de los cambios en la compañía, informó CNN.

