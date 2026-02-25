nVidia Nvidia reporta crecimiento trimestral estelar mientras Salesforce cede ante los temores del impacto de la inteligencia artificial El fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia anunció el miércoles otro trimestre de crecimiento trimestral asombroso, mientras los inversionistas tratan de descifrar si la última moda tecnológica es una exageración o un trampolín hacia una nueva era de prosperidad y productividad.

Nvidia reportó el miércoles resultados trimestrales que superaron con creces las previsiones de Wall Street, con ingresos récord de 68,100 millones de dólares, en momentos en que la demanda por sus chips para inteligencia artificial (IA) se mantiene insaciable.

La cifra, un 73% más que hace un año y muy por encima de los 65,700 millones de dólares que habían pronosticado los analistas, enviaron una fuerte señal de que la expansión tecnológica liderada por Nvidia y que sustenta el auge mundial de la IA, sigue a pleno ritmo.

Sus ganancias casi se duplicaron hasta alcanzar aproximadamente 43,000 millones de dólares, o 1,76 dólares por acción.

"Ningún trimestre ha sido tan importante como este", afirmó Jake Behan, director de mercados de capitales de la empresa de inversiones Direxion. "El comercio de IA necesitaba noticias positivas y el informe de resultados de Nvidia las trajo en abundancia".

La empresa de Santa Clara, California, también proporcionó una previsión que superaba las proyecciones de los analistas, mientras que su director ejecutivo, Jensen Huang, reforzó la idea de que la demanda de los chips de la empresa sigue "disparándose".

Esa descripción alimenta la tesis de Huang de que el auge de la IA se encuentra todavía en las primeras fases de un desarrollo que remodelará la sociedad. Si Nvidia alcanza su objetivo de ingresos para el periodo febrero-abril, esto se traducirá en un aumento del 77% con respecto al año pasado, lo que indica que la ya fenomenal tasa de crecimiento de la empresa sigue acelerándose.

Nvidia diseña las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que se han convertido en la columna vertebral del auge mundial de la IA.

El gasto de capital combinado de los cuatro grandes constructores de IA —Google, Amazon, Meta y Microsoft— podría acercarse a los 700,000 millones de dólares este año.

Una larga porción de ese gasto será para Nvidia, que diseña las GPU pilar del boom mundial de la IA generativa.

" La IA está aquí, la IA no va a desaparecer", afirmó Huang durante una conferencia telefónica con analistas. "La IA solo va a mejorar a partir de ahora".

Pero, pese a los grandes resultados y las perspectivas aún optimistas, muchos inversionistas siguen preocupados por un estallido de burbuja tras un auge de tres años que ha visto cómo el valor de mercado de Nvidia se disparaba desde los 400,000 millones de dólares a finales de 2022 hasta casi 4.8 billones en la actualidad.

Tras subir inicialmente un 4 % en la negociación prolongada tras la publicación de las últimas cifras trimestrales, el precio de las acciones de Nvidia retrocedió y bajó ligeramente tras la optimista conferencia telefónica de Huang.

La otra cara de la moneda sobre el impacto de la IA

Mientras Nvidia parece escalar sin fin, otras empresan acusan el impacto por el temor que sus negocios podrían sufrir por las herramientas de inteligencia artificial.

El gigante de software de gestión de clientes Salesforce reportó un crecimiento tibio, lo que dio pie a temores entre los inversionistas bursátiles de que la empresa podría estar perdiendo relevancia frente a competidores en la era de la IA, un fenómeno que en las últimas semanas se ha denominado "comercio del miedo a la IA" en los mercados.

La empresa informó de un resultado de 11,200 millones de dólares en ingresos, pero advirtió de una perspectiva fiscal 2027 conservadora, mientras persiste el temor a la competencia y a las presiones económicas.

Las ganancias fueron de 1,940 millones de dólares.

Este miércoles las acciones de Salesforce caían casi 4.6% en las negociaciones ampliadas. Y en el último año el valor de la acción ha caído 37.3%, a 191.75 dólares.

El comercio del miedo a la IA está castigando a empresas percibidas como perdedoras dentro de la revolución que podría significar la inteligencia artificial en los negocios.

Los inversionistas han comenzado a centrarse en las empresas y los sectores que podrían verse perjudicados por los competidores impulsados por la inteligencia artificial. Esto ha provocado ventas repentinas y rápidas de acciones que se consideran potencialmente amenazadas, y se han producido convulsiones en sectores tan dispares como el software, la logística del transporte por carretera y los servicios jurídicos.

En general, para la jornada bursátil de este miércoles en EEUU, las acciones subieron y recuperaron las pérdidas registradas durante la semana, lideradas por Nvidia y otras empresas tecnológicas.

El S&P 500 subió un 0.8 % el miércoles, registrando su segunda subida consecutiva tras la caída del lunes. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.6 % y el Nasdaq Composite un 1.3 %, gracias a que las acciones de las empresas de software y otras industrias tecnológicas continuaron su repunte.

