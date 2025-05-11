Nuevo incidente con el radar del aeropuerto de Newark afectó temporalmente las operaciones

Video Caos en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, por cientos de cancelaciones y retrasos de vuelos

Una nueva falla en el sistema que guía los despegues y aterrizajes en el aeropuerto Newark Liberty International en Nueva Jersey "desaceleró brevemente" el movimiento de naves en esa instalación, pero "las operaciones regresaron a la normalidad", dijo este domingo la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) en un escueto comunicado en la red X.

"Esta información es preliminar y sujeta a cambio. Hubo un incidente de telecomunicaciones con (el radar) 'Philadelphia TRACON Area C', que guía la entrada y salida de naves en el espacio del Newark Liberty International Airport. La FAA desaceleró brevemente los despegues y aterrizajes en el aeropuerto mientras nos aseguramos de que sistemas alternos estuviesen trabajando como diseñados. Las operaciones regresaron a la normalidad", informó la FAA.

FAA Statement

This information is preliminary and subject to change.



There was a telecommunications issue at Philadelphia TRACON Area C, which guides aircraft in and out of Newark Liberty International Airport airspace.



La FAA no dio más detalles sobre el problema registrado. El aeropuerto, por su parte, dijo que la suspensión había sido "levantada", lo que coincide con reportes de medios que afirmaron que el incidente llevó a que el despegue de aviones fuese suspendido por unos 45 minutos en la mañana de este domingo.

Ground Stop at #EWR due to FAA equipment outages has been lifted. Port Authority is monitoring impacts. Check with your airline before heading to the airport. — Newark Liberty International Airport (@EWRairport) May 11, 2025



El viernes pasado, el control aéreo del mismo aeropuerto sufrió un nuevo apagón en la madrugada, que se dio a su vez apenas días después de un incidente similar que provocó caos en la transitada instalación cercana a la ciudad de Nueva York.

La FAA) dijo ese día que, durante aproximadamente 90 segundos, los controladores aéreos perdieron contacto con los comandantes de los aviones y solicitaron a las aeronaves mantenerse a una altura mínima de 3,000 pies por precaución.

El incidente ocurrió cerca de las 4:00 am, según la FAA, que atribuyó el fallo a una interrupción en las telecomunicaciones que afectó las comunicaciones y la visualización del radar en el área que cubre el espacio aéreo alrededor de Newark.

El incidente del viernes ocurrió una semana después de un apagón similar que también duró entre 60 y 90 segundos, lo que provocó la suspensión temporal de los despegues.

La FAA informó que el radar de las instalaciones de Filadelfia que dirigen la entrada y salida de los aviones del aeropuerto de Newark se apagó durante 90 segundos a las 3:55 am del viernes. Incidente similar al que ocurrió el 28 de abril.

Esa primera interrupción del radar provocó la cancelación o el retraso de cientos de vuelos en el aeropuerto de Newark en las últimas dos semanas, después de quela FAA redujera el tráfico en el aeropuerto para garantizar la seguridad.

Tras el incidente, varios controladores se tomaron una licencia por trauma. El centro de Filadelfia ya enfrentaba escasez de personal, y ha tenido más dificultades para operar, lo que ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark durante las últimas dos semanas.

Reemplazar "tecnologías obsoletas" en los aeropuertos

El jueves, el Departamento de Transporte anunció un plan para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo, reemplazando sistemas antiguos por nuevas tecnologías. El secretario de Transporte, Sean Duffy, estimó que la implementación tomará entre tres y cuatro años y costará "miles de millones", aunque no dio una cifra específica.

Habló de un plan multimillonario para reemplazar el obsoleto sistema de control de tráfico aéreo del país y así prevenir problemas como este y dotar a los controladores de tecnología moderna.

La FAA anunció a principios de esta semana que está instalando nuevas líneas de datos de fibra óptica para transportar la señal del radar entre sus instalaciones en Filadelfia y Nueva York. Las autoridades indicaron que algunas de las líneas que conectan ambas instalaciones son de cable de cobre obsoleto.

Las autoridades desarrollaron el plan para modernizar el sistema tras el fatal accidente aéreo ocurrido en enero entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército, que cobró la vida de 67 personas en el río Potomac, en Washington D.C. Sin embargo, las deficiencias del sistema de control de tráfico aéreo se conocen desde hace décadas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) no ha determinado que un problema con el sistema de control de tráfico aéreo fuera la causa del accidente cerca del Aeropuerto Nacional Reagan.

