Recuerdan a los latinos fallecidos en el puente en Baltimore; siguen retirando escombros en busca de los desaparecidos

Los equipos de ingenieros trabajaron este fin de semana en el intricado proceso de cortar y retirar la primera sección del metal retorcido del puente colapsado Francis Scott Key en Maryland, que cayó al río Patapsco el martes luego de que el enorme buque de carga Dali chocó contra una de sus principales columnas de apoyo.

Esta fue apenas una pequeña parte de la difícil y meticulosa tarea que les espera durante los próximos días a los trabajadores que se encuentran realizando el retiro de las estructuras de acero y escombros en la zona. Tanto el retiro de desechos, como la reconstrucción del puente llevará tiempo.

Te contamos lo que se sabe hasta el momento de esta titánica tarea que continúo este domingo.

Grúas flotantes y remolcadores

Cada parte del puente retirada del agua será llevada río abajo hasta el centro logístico Tradepoint Atlantic, donde será inspeccionada, dijo el contralmirante de la Guardia Costera, Shannon Gilreath.

En las labores trabajan siete grúas flotantes, entre ellas una enorme capaz de levantar 1,000 toneladas, además de 10 remolcadores, nueve barcazas, ocho buques de salvamento y cinco botes de la Guardia Costera.

Todo lo que hagan los equipos de salvamento afectará lo que suceda a continuación y, en última instancia, cuánto tiempo llevará retirar todos los escombros y reabrir el canal de navegación y el puerto de Baltimore, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Esta tarea de retiro de escombros también puede alterar el curso de la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), que según Moore es importante para garantizar que esto no vuelva a suceder.

“Necesitamos tener respuestas sobre lo que pasó. Necesitamos saber quién es responsable de esto", dijo Moore el domingo en CNN.

La tripulación sigue a bordo del enorme carguero Dali

La tripulación del buque Dali, que es casi tan largo como la altura de la Torre Eiffel, permanece a bordo del barco. El carguero está atrapado bajo 3,000 o 4,000 toneladas de escombros. La mayoría de sus contenedores permanecen intactos, y otros se abrieron o fueron derribados por los escombros que cayeron.

El Dali está gestionado por Synergy Marine Group y es propiedad de Grace Ocean Private Ltd. El gigante naviero danés Maersk lo había rentado.

Además de limpiar el canal de navegación para reabrir el puerto, los funcionarios están evaluando cómo reconstruir el puente. Se necesitaron cinco años para construir el puente original. La administración del presidente Joe Biden ha prometido pagar el costo total de la reconstrucción.

Aunque de momento uno de los primeros objetivos de los equipos en el agua es abrir un canal auxiliar más pequeño para que los remolcadores y otras pequeñas barcazas puedan navegar libremente.

También se busca estabilizar el lugar para que los buzos puedan seguir buscando a los cuatro trabajadores desaparecidos, que las autoridades dan por muertos.

Recuerdan a los trabajadores del puente en Pascua

Mientras las cuadrillas de trabajadores continuaban la complicada y meticulosa operación de retirar el acero y el concreto del Francis Scott Key, algunos cerca del sitio se tomaron un tiempo el domingo de Pascua para reflexionar sobre los seis trabajadores que fallecieron tras el colapso.

El reverendo Ako Walker dio una misa en español en el Sagrado Corazón de Jesús, a unas cinco millas del río Patapsco, donde el pasado martes en la madrugada un buque de carga chocó contra un pilar del puente, ocasionando que se derrumbara.

“Sí, podemos reconstruir un puente, pero tenemos que analizar la forma en que se trata a los trabajadores migrantes y cuál es la mejor manera de mejorar su situación cuando llegan a Estados Unidos”, dijo Walker sobre los hombres que eran de México, Guatemala, Honduras y El Salvador y estaban tapando baches en el puente el día de su desplome.

El puente se cayó la madrugada del martes cuando el Dali perdió potencia y control. Lograron enviar un aviso de emergencia, lo que dio tiempo suficiente para que la policía cerrara el paso a los vehículos, pero no lo suficiente para sacar a las ocho personas que trabajaban en la estructura.

Dos trabajadores sobrevivieron, y un día después se encontraron dos cadáveres en una camioneta sumergida y se presume que los otros cuatro hombres de la cuadrilla están muertos. Las condiciones climáticas y los escombros retorcidos bajo el agua han hecho que sea demasiado peligroso para los buzos buscar sus cuerpos.

