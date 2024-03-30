Tragedia en Baltimore: estos han sido los derrumbes de puentes más letales en los últimos 40 años

Video El momento en que un carguero impactó el puente en Baltimore mientras pasaban autos

La caída del puente Francis Scott Key en Baltimore parecía una escena sacada de una película de acción, dijeron algunos de los testigos que presenciaron cuando el buque de carga Dali chocó este martes contra la estructura. En cuestión de segundos, el gran puente inaugurado en marzo de 1977 colapsó y quedó sumergido en el río Patapsco.

Como este incidente han ocurrido decenas en los últimos 40 años. Entre 1960 y 2015 se produjeron 35 grandes derrumbes de puentes en todo el mundo debido a la colisión de barcos o barcazas, con un total de 342 personas muertas, según un informe de 2018 de la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático. De esos derrumbes, 18 ocurrieron en Estados Unidos.

Estos han sido los más letales colapsos de puentes, algunos de ellos causados por choques de embarcaciones y otros por el mal estado de la construcción.

1. Caída de un puente colgante antiguo en India deja 137 muertos

En noviembre de 2022, 137 personas murieron, entre ellas casi 50 niños, tras el derrumbe de un puente colgante de 150 años de antigüedad en el estado indio de Gujarat, días después de su reapertura tras obras de renovación.

Cientos de personas se habían reunido en el puente de Morbi para celebrar el último día de la festividad de Diwali. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron que el puente se movía, con algunas personas aparentemente balanceándolo deliberadamente, antes de que cediera repentinamente, haciendo caer a la gente a un río, mientras otros se sujetaban a los escombros.

2. Derrumbe de puente deja 43 muertos en Italia

El 14 de agosto de 2018, un segmento del puente Morandi, en la ciudad de Génova, se derrumbó provocando la muerte de 43 personas.

El puente era parte de la autopista A10, una carretera clave que conecta Francia e Italia en el noroeste de Italia. La estructura cedió bajo una lluvia torrencial, lo que hizo que decenas de vehículos y sus pasajeros cayeran al abismo. Además de los 43 muertos, otras 16 personas quedaron heridas.

Fue el accidente más mortífero de este tipo en Europa desde 2001. El puente fue reconstruido en un tiempo récord y reinaugurado en 2020.

3. En Calcuta mueren 26 personas tras colapso de un puente

El 31 de marzo de 2016 en India, el derrumbe de un puente de carretera en Calcuta causó al menos 26 muertos. Los servicios de rescate extrajeron a cerca de 100 personas heridas del montón de hormigón y vigas que dejó el derrumbe de esa porción de carretera elevada.

4. Un puente recién terminado se derrumba en China

El 13 de agosto de 2007 en China, 64 personas murieron y 22 resultaron heridas cuando un puente se derrumbó en la central provincia de Hunan. La construcción, de 1076 pies de largo, acababa de ser terminada.

Mientras que, en Nepal, el 25 de diciembre de ese mismo año, un puente lleno de peregrinos que se dirigían a una fiesta religiosa se derrumbó dejando al menos 16 muertos y 25 desaparecidos. En el momento del accidente, cerca de 400 personas se encontraban sobre la pasarela que atravesaba el río Bheri, 236 millas al oeste de la capital Katmandú. Unos centenares de personas lograron llegar a la orilla nadando.

5. Fuertes lluvias provocan colapso de puente en Pakistan

El 5 de agosto de 2006 en Pakistán, un puente se desplomó en Mardan, una ciudad situada a 31 millas de Peshawar, en el noroeste del país, debido a las intensas lluvias del monzón. El colapso del puente dejó 40 muertos y numerosas personas desaparecidas.

6. Caída de puente de la interestatal 40 deja 14 muertos en EEUU

El 26 de mayo de 2002, una barcaza chocó contra el puente de la interestatal 40 sobre el río Arkansas en Webbers Falls, Oklahoma, derrumbando un tramo de carretera de 500 pies. Tras la caída, decenas de vehículos quedaron sumergidos en el agua. Murieron 14 personas y 11 resultaron heridas.

7. Choque de barca provoca desplazamiento de vías ferroviarias y un accidente de tren

El 22 de septiembre de 1993, una pequeña barcaza, empujada por un remolcador, chocó con un puente ferroviario. La densa niebla no los dejaba ver. El choque ocasionó que se desplazaran algunos rieles de las vías del puente Big Bayou Canot, cerca de Mobile, Alabama.

Minutos después, un tren de Amtrak con 220 personas a bordo pasó por el puente dañado y se descarriló. Murieron 47 personas y 103 resultaron heridas.

8. Autobús con 26 personas a bordo cae al agua tras colapso de puente en Florida

El 9 de mayo de 1980, el carguero Summit Venture, de 609 pies de proa a popa, navegaba por el estrecho y sinuoso canal de la bahía de Tampa, en Florida, cuando una repentina y cegadora borrasca anuló el radar del barco.

Mientras navegaba 'a ciegas', el buque arrancó uno de los soportes del puente Sunshine Skyway. Esto provocó la caída de una sección de 1,400 pies de la carretera de hormigón por la que transitaban miles de personas ya que el incidente ocurrió durante la hora punta de la mañana.

Siete vehículos, incluido un autobús con 26 personas a bordo, cayeron desde una altura de 150 pies al agua. Murieron 35 personas.