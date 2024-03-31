"Un minuto más y no estaría aquí": este panadero fue uno de los últimos en cruzar el puente de Baltimore antes del derrumbe

Video Así sobrevivió un hispano al colapso del puente en Baltimore: escapó por ventana del auto y saltó al agua

Cada madrugada, Larry Desantis cruzaba el puente Francis Scott Key de Baltimore para ir a trabajar en una panadería de Maryland, en la que se desempeña como jefe de panaderos. Pero el pasado martes, minutos después de transitarlo, el puente fue impactado por un carguero y se desplomó.

Desantis fue una de las últimas personas en cruzar el puente y le contó a ABC News que se sabe con mucha suerte. "Un minuto más y no estaría aquí", declaró en una entrevista.

El hombre dijo a la cadena que hizo ese tramo durante los últimos 16 años. La madrugada del martes, cruzó el puente entre la 1:26 y la 1:27 am. Alrededor de la 1:29 am, el carguero Dali chocó contra el famoso puente, provocando su derrumbe en apenas segundos, según el registro de datos de la embarcación.

Cuando Desantis lo cruzó, notó que ya no venía nadie detrás de él. Tras recibir un llamado de emergencia del barco, las autoridades detuvieron el tráfico en el puente poco antes de la colisión, evitando más muertes.

Había ocho trabajadores hispanos sobre la estructura al momento de la colisión. Estaban rellenando baches y no dio tiempo de alertarles. Fueron recuperados los cuerpos de dos de ellos y los otros cuatro siguen desaparecidos, aunque las autoridades los dieron por fallecidos ante la magnitud del golpe del carguero.

"Era una sensación espeluznante porque no había ningún vehículo" cuando habitualmente a esas horas "verías 20 o 30 camiones con remolque yendo y viniendo" porque Amazon tiene un gran centro de distribución cerca de allí, relató el hombre.

El panadero contó al diario The Baltimore Banner que no escuchó ningún estruendo del puente al derrumbarse, porque tenía la radio puesta, aunque le inquietó que la carretera y el puente estuvieran vacíos. No fue hasta unos minutos más tarde, cuando recibió una llamada de alguien de su trabajo preocupándose por él, tras saber del colapso del puente.

