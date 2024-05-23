Cambiar Ciudad
Merrick Garland

Gobierno de EEUU demanda a Ticketmaster y Live Nation por "monopolio ilegal"

La demanda fue presentada en una corte federal de Manhattan junto con los fiscales generales de varios estados y distritos. Busca disolver el monopolio que, según la denuncia, está asfixiando a promotores más pequeños y perjudicando a artistas.

Por:
AP
Video Se conocen las primeras reacciones en Dallas ante la demanda contra Texas por la ley antiaborto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation Entertainment, acusándolas de operar un monopolio ilegal que inhibe la competencia e infla los precios para los boletos de eventos.

La demanda fue presentada en una corte federal de Manhattan junto con los fiscales generales de varios estados y distritos. Busca disolver el monopolio que, según la denuncia, está asfixiando a promotores más pequeños y perjudicando a artistas.

PUBLICIDAD

“Alegamos que Live Nation incurre en conducta ilegal y anticompetitiva para ejercer un control monopólico sobre la industria de eventos en vivo en Estados Unidos, a costas de fans, artistas, promotores más pequeños y operadores de locales”, dijo en un comunicado el fiscal general Merrick Garland.

Más sobre Merrick Garland

Por qué dos reos condenados a muerte rechazan el perdón presidencial de Biden
3 mins

Por qué dos reos condenados a muerte rechazan el perdón presidencial de Biden

Estados Unidos
El banco de EEUU que se declaró culpable de lavar millones de dólares para el narco
2 mins

El banco de EEUU que se declaró culpable de lavar millones de dólares para el narco

Estados Unidos
En un minuto: Se espera más lluvia al sur de Florida tras la emergencia por inundaciones
1:12

En un minuto: Se espera más lluvia al sur de Florida tras la emergencia por inundaciones

Estados Unidos
Por qué los republicanos quieren acusar de desacato al Congreso al fiscal general, Merrick Garland
4 mins

Por qué los republicanos quieren acusar de desacato al Congreso al fiscal general, Merrick Garland

Estados Unidos
El Departamento de Justicia marca como prioridad procesar los delitos por violencia en los vuelos
3 mins

El Departamento de Justicia marca como prioridad procesar los delitos por violencia en los vuelos

Estados Unidos
Departamento de Justicia dice que usará la ley federal para proteger a mujeres que quieran abortar en Texas
3 mins

Departamento de Justicia dice que usará la ley federal para proteger a mujeres que quieran abortar en Texas

Estados Unidos
El Departamento de Justicia investigará a la Policía de Minneapolis tras el asesinato de George Floyd
3 mins

El Departamento de Justicia investigará a la Policía de Minneapolis tras el asesinato de George Floyd

Estados Unidos

“Como resultado, los fans pagan más, los artistas tienen menos oportunidades de ofrecer conciertos, los promotores más pequeños quedan excluidos y los teatros tienen menos opciones reales para servicios de ofertas de boletos. Es hora de disolver a Live Nation-Ticketmaster”, añadió.

Monopolio sobre el mundo de los eventos en vivo

El Departamento de Justicia acusa a Live Nation de prácticas que le permiten controlar un monopolio sobre el mundo de los eventos en vivo, como contratos a largo plazo que le impiden a los teatros contratar a otras empresas de boletos, el impedirle a los teatros usar más de un vendedor de boletos y el decirle a los teatros que podrían perder dinero y fans si no usan a Ticketmaster.

El Departamento dice que Live Nation amenazó con tomar represalias contra una compañía si no hacía que una subsidiaria deje de competir para obtener contratos de promoción de artistas.

"La acción de hoy es un paso adelante para hacer que esta era de la música en vivo sea más accesible para los fanáticos, los artistas y la industria que los apoya", dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado.

Ticketmaster, que se fusionó con Live Nation en 2010, es el mayor vendedor de entradas del mundo. Durante su informe anual del mes pasado, la compañía dijo que Ticketmaster distribuyó más de 620 millones de boletos a través de sus sistemas en 2023.

PUBLICIDAD

Alrededor del 70% de las entradas para las principales salas de conciertos de EEUU se venden a través de Ticketmaster, según datos de una demanda federal presentada por consumidores en 2022.

La compañía posee o controla más de 265 salas de conciertos de América del Norte y docenas de los mejores anfiteatros, según al Departamento de Justicia.

Relacionados:
Merrick GarlandDemandasJusticiaConciertos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD