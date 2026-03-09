Conciertos ¿Hay acuerdo con Ticketmaster y Live Nation? Así va el proceso judicial por posible monopolio El Departamento de Justicia señala a Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, de monopolizar y distorsionar la industria de conciertos y eventos, encareciendo los precios para los consumidores.

Video Donald Trump critica el Obamacare y promueve su plan de salud

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó este lunes 9 de marzo de 2026 un acuerdo con Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation Entertainment, en la demanda antimonopolio que acusaba a la compañía de dominar ilegalmente el mercado de eventos en vivo en el país.

La información fue confirmada por una persona familiarizada con el caso que habló con la agencia de noticias The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles del acuerdo. Inicialmente, los términos del arreglo no se habían hecho públicos y ni el Departamento de Justicia, ni Live Nation respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

PUBLICIDAD

El acuerdo se produce mientras ambas partes se preparaban para un juicio en Nueva York que debía determinar si el gobierno podía obligar a desmantelar el supuesto monopolio que, según las autoridades, ha reducido la competencia y elevado los precios de las entradas para los fans.

Video ¿Qué exigen los fanáticos de Taylor Swift que demandaron a Ticketmaster? Hablamos del tema con un vocero

La demanda fue presentada en 2024 durante la administración del presidente Joe Biden y acusaba a Live Nation de utilizar amenazas, represalias y otras prácticas para “sofocar la competencia” al controlar distintos eslabones de la industria del entretenimiento en vivo.

El dominio de Live Nation en la venta de entradas para eventos en vivo

El Departamento de Justicia denunció a Live Nation por considerar que usaba contratos a largo plazo con recintos para impedir que trabajaran con plataformas rivales de venta de boletos y por supuestamente haber bloqueado el uso de múltiples vendedores de entradas en un mismo lugar.

Según la empresa alega que son los artistas y equipos deportivos quienes fijan los precios y deciden cómo se venden los boletos.

Live Nation, con sede en California, organiza decenas de miles de eventos cada año en todo el mundo y posee participaciones en cientos de recintos, además de controlar desde 2010 Ticketmaster, la mayor plataforma de venta de entradas para conciertos, deportes y teatro.

El caso forma parte de un proceso judicial más amplio iniciado por el gobierno estadounidense y respaldado por 40 estados, que buscaba obligar a la compañía a desprenderse de Ticketmaster y aplicar otras medidas para limitar su poder en el mercado del entretenimiento en vivo.