Peso Pluma Peso Pluma anuncia gira por Estados Unidos, ¿qué ciudades visitará? El cantante mexicano Peso Pluma anunció la gira Dinastía by Peso Pluma & Friends, con la que visitará diversas ciudades de Estados Unidos del 1 de marzo al 7 de mayo, tras cancelar fechas en Florida en 2024 por los estragos del huracán Milton.

El cantante Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, anunció la gira ‘Dinastía by Peso Pluma & Friends' con la que visitará varias ciudades de Estados Unidos, después de cancelar varias fechas en Florida.

El anuncio de este tour llega semanas después de que el cantante y su primo Tito Double P lanzaran el disco colaborativo Dinastía.

El intérprete de “Ella Baila Sola” visitará ciudades como:

San Francisco, Seattle, Phoenix, San Bernardino, Las Vegas, San Antonio, Texas, Nueva York, Tampa, Atlanta, Chula Vista, y Chicago a partir del 1 de marzo al 7 de mayo.

¿Cuándo inicia la venta de boletos de Peso Pluma para EEUU?

La venta de boletos comenzará el 21 de enero a través de Ticketmaster a las 10:00 horas, hasta el momento se desconocen los precios de los boletos.

En los últimos años, Peso Pluma se ha convertido en uno de los exponentes del género regional mexicano alrededor del mundo.

En 2024 fue headliner del Festival Coachella, lo que causó polémica en redes sociales, pues criticaban que el cantante tuviera ese espacio después de hacer apología al narco a través de sus canciones.

¿Por qué Peso Pluma había cancelado conciertos en Estados Unidos?