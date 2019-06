Con 103 años rompe el récord como la mujer más longeva en carreras de velocidad

La deportista, quien reside en Louisiana, señaló que uno de sus secretos para mantenerse vital es la jardinería. “Me mantengo activa todo el tiempo. Tengo 30 arbustos de bonsái, algunos tienen 40 o 50 años. Eso me mantiene ocupada”, expuso.

Y aunque este año ganó dos oros, ella admitió que en 2018 sus resultados fueron mejores. “Estoy encantada de haberlo hecho tan bien como lo hice, pero no lo hice tan bien como lo he hecho (…) No sé si es porque soy mayor, o tal vez fue la atmósfera”.