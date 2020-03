Candidato musulmán responde a los insultos de un hombre ayudándole a pagar sus facturas médicas

Un hombre le envió varios tuits antimusulmanes a un candidato demócrata de Virginia, de origen pakistaní. No podía imaginar que la respuesta del político iba a cambiar su perspectiva ante la vida .

"En cambio, mi fe me enseña a servir a toda la humanidad ", escribió Rashid en un tuit, y agregó que donó $55 al GoFundMe de Dillon y alentó a sus seguidores a contribuir .

"La semana pasada, un constituyente conservador me envió tuits antimusulmanes profundamente hirientes. Respondí donando a su GoFundMe para ayudar a cubrir su aplastante deuda médica. Me escribió una disculpa reflexiva y compasiva y me pidió que lo visitara. Hoy conocí a mi nuevo amigo Oz. #WinTheHearts (#GanaLosCorazones)", escribió en Twitter el aspirante al Congreso.