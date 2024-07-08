Al menos 8 muertos, millones sin electricidad y severas inundaciones: lo que deja Beryl tras su paso por Texas

Video Beryl deja al menos ocho muertos en Texas y Louisiana: millones de personas continúan sin electricidad

Beryl, que azotó Texas desde la madrugada del lunes con intensas lluvias y fuertes vientos, dejó al menos ocho personas muertas, cortes de electricidad en más de dos millones de hogares y negocios y severas inundaciones.

En los próximos días las afectaciones de este fenómeno natural continuarán sintiéndose mientras Beryl continúa debilitándose conforme avanza hacia el noreste de Texas, anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Llegó a Texas como huracán de categoría 1 y posteriormente se debilitó primero a tormenta tropical y luego a depresión tropical.

Beryl dejó un rastro de destrucción letal por partes de México y el Caribe antes de girar hacia Texas, donde la situación se complicó debido a que el estado había sufrido severas inundaciones recientemente.

Así fue el paso de Beryl por Texas

El huracán de categoría 1 tocó tierra poco antes de las 4:00 de la madrugada y luego se debilitó a tormenta tropical unas cinco horas después y finalmente a depresión tropical, un ciclón de mucha menor magnitud que el monstruo de categoría 5 que dejó muerte y devastación a su paso por México y el Caribe la pasada semana.

Pero los vientos y lluvias de Beryl aún eran lo suficientemente poderosos para derribar cientos de árboles debido a la saturación de la tierra, y dejaron decenas de vehículos varados en caminos inundados.

A medida que avanzaba tierra adentro, la tormenta aún llevaba consigo el riesgo de generar tornados.

“No hemos dejado atrás las condiciones complicadas”, dijo el vicegobernador de Texas Dan Patrick, quien se encuentra en funciones mientras el gobernador Greg Abbott se encuentra fuera del país. Patrick advirtió que sería “un proceso de varios días restaurar el servicio de luz”.

Beryl deja varios muertos

Esta histórica tormenta ha dejado ya al menos ocho muertos a su paso por Estados Unidos.

Justo en Horton, dos personas murieron después de que árboles cayeran sobre sus casas. Se trató de un hombre en el suburbio de Humble y una mujer en el condado Harris, dijeron las autoridades locales.

Una tercera persona, un empleado civil del departamento de policía de Houston, murió al quedar atrapado en las aguas de la inundación bajo un paso elevado de la autopista, según informó el alcalde de Houston, John Whitmire en una conferencia de prensa este lunes por la tarde.

De acuerdo con Whitmire, el empleado acudió a trabajar, pero por la tarde quedó atrapado en una inundación. El hombre contactó a los servicios de emergencia e incluso llamó a algunos de sus compañeros, sin embargo, horas más tarde, los rescatistas recuperaron su cuerpo sin vida.

También se reportó al menos un muerto en el vecino estado de Louisiana por la caída de un árbol sobre su vivienda en la Bossier Parish, según detalló la oficina del sheriff en un post de Facebook.

En esta vivienda de Rustic Canyon Trail falleció Maria Laredo, de 74 años, después de que un árbol cayera sobre su alcoba en el segundo piso durante el huracán Beryl, el lunes 8 de julio de 2024, en Houston. Imagen Melissa Phillip/AP

2.3 millones de usuarios sin luz en Texas

El huracán derribó a su paso cientos de árboles, aplastando vehículos y dañando casas, indicó el oficial de policía Mark Herman, del condado Constable.

Mientras que las calles rápidamente comenzaron a inundarse en Houston, la cuarta ciudad más grande del país, que volvía a estar bajo alertas de inundación después de fuertes tormentas en los últimos meses que anegaron vecindarios y provocaron apagones.

Ya por la mañana, los efectos de Beryl comenzaron a sentirse aún en más tras partes del estado.

Jackie Jecmenek, a la derecha, habla con el trabajador de la ciudad Bobby Head mientras se encuentra frente a la casa de su vecino después de Beryl pasó, lunes, 8 de julio de 2024, en Bay City, Texas. Imagen Eric Gay/AP



CenterPoint Energy en Houston reportó que 2.2 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad horas después que la tormenta tocara tierra. De acuerdo con el sitio de monitoreo PowerOutage.us, la madrugada del martes había 2.3 millones de clientes sin corriente en Texas, más de 22,000 en Louisiana y cerca de 20,000 en Arkansas.

Cerca de 25,000 semáforos no están funcionando en el estado, por lo que las autoridades locales pidieron a los conductores ser precavidos al momento de conducir, y de ser posible permanecer en casa, ya que hay líneas eléctricas derribadas por los fuertes vientos y pueden ser un riesgo.

Además, más de 1,000 vuelos se cancelaron en los dos aeropuertos de Houston, según FlightAware.

Autoridades realizan decenas de rescates en Texas tras inundaciones

Pese a que días atrás las autoridades texanas advirtieron a la población en toda la línea costera que se preparara para posibles inundaciones, aguaceros y fuertes rachas de viento, en algunos casos las precauciones no fueron suficientes y los fuertes vientos causaron daños a las viviendas luego de que grandes árboles fueran derribados por las rachas de viento.

Las autoridades de Houston informaron de al menos 25 rescates, la mayoría de ellos de personas con vehículos atascados en las aguas altas.

"Los socorristas están arriesgando sus vidas. Para eso están entrenados", dijo Whitmire.

Un vehículo queda varado en aguas altas en una autopista inundada en Houston, el lunes 8 de julio de 2024, después de que Beryl tocara tierra en Texas como huracán y descargara fuertes lluvias a lo largo de la costa. Imagen Juan Lozano/AP



Desde el viernes pasado, las autoridades locales expresaron su preocupación, ya que miles de vacacionistas se encontraban en Texas debido al feriado del Día de la Independencia, por lo cual varios condados costeros pidieron desalojos voluntarios en zonas bajas propensas a inundaciones.

Por lo que las autoridades locales también prohibieron acampar en la playa e instaron a los turistas a desalojar la zona costera, donde desde el domingo por la noche se registraron alertas de marejadas ciclónicas de entre cuatro y siete pies sobre el nivel del suelo alrededor del poblado de Matagorda.

Las advertencias se extendieron a las mismas zonas costeras donde el huracán Harvey tocó tierra en 2017 como huracán de categoría 4, mucho más poderoso que Beryl.

Lo que le espera a Texas tras el paso de Beryl

Beryl continuará afectando varias zonas del estado. De acuerdo con el NHC, fuertes lluvias provocarán que continúen las inundaciones.

Las autoridades locales aún no han dado una fecha para reestablecer la electricidad, dado que los fuertes vientos dificultan que los equipos de reparación puedan realizar las labores para restituir el servicio de luz.

Hook Jefferson evalúa los daños después de que un árbol cayera sobre la casa de su vecino tras el paso del huracán Beryl por la costa de Texas, el lunes 8 de julio de 2024, en Bay City, Texas. Imagen Eric Gay/AP



El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que ejerce de gobernador en funciones mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, está fuera del país, dijo que los equipos no pueden salir a restaurar el servicio hasta que los fuertes vientos disminuyan.

Patrick advirtió además que las inundaciones podrían durar días y que la tormenta sigue descargando lluvia sobre un terreno ya saturado. "Esto no es cosa de un día", dijo.

Funcionarios de Houston y del condado de Harris dijeron que se enviarían equipos eléctricos a la zona para restablecer el servicio lo antes posible, una prioridad urgente para los hogares que también se han quedado sin aire acondicionado en pleno verano. Se esperaba que las temperaturas, que habían bajado ligeramente con la tormenta, volvieran a alcanzar los 90 grados Fahrenheit el martes.

Las autoridades de Houston informaron en una conferencia de prensa el lunes por la tarde que tardarán semanas en reparar los daños ocasionados por el huracán y que no podían dar un tiempo estimado.

Las advertencias de inundaciones estaban vigentes este lunes por la tarde en una amplia franja de la costa de Texas, donde una poderosa marejada ciclónica empujó el agua hacia la costa, y más hacia el interior mientras fuertes lluvias seguían cayendo.

Beryl, la tormenta que más temprano ha alcanzado la categoría 5 en la historia de las temporadas de huracanes del Atlántico, provocó al menos 11 muertes a lo largo de su paso por el Caribe rumbo a Texas.

El meteoro arrancó puertas, ventanas y techos con vientos devastadores y marejadas, alimentado por una temperatura récord en las aguas del océano.

El crecimiento explosivo de Beryl hasta convertirse en una tormenta temprana sin precedentes es un reflejo de las altas temperaturas del agua en el Atlántico y el Caribe, y lo que el cinturón de huracanes del Atlántico puede esperar durante el resto de la temporada de tormentas, dijeron los expertos.