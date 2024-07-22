Crecen las muertes por calor en Texas luego de que el huracán Beryl dejó a millones sin electricidad por días

Video Tormentas amenazan la restauración de la electricidad en Houston: la falta de energía ya ha cobrado vidas

Mientras la temperatura se disparaba en la casa del área de Houston que Janet Jarrett compartía con su hermana después de quedarse sin electricidad a causa del huracán Beryl, ella hizo todo lo que pudo para mantener fresca a su hermana de 64 años.

Pero en su cuarto día sin electricidad, se despertó y escuchó a Pamela Jarrett, que usaba una silla de ruedas y dependía de una sonda de alimentación, jadeando para respirar. Llamaron a los paramédicos, pero murió en el hospital y el médico forense dijo que su muerte fue causada por el calor.

"Es muy difícil saber que ella se ha ido, porque se supone que esto no debió pasarle", dijo Janet Jarrett.

Janet Jarrett muestra una foto de su hermana Pamela. Imagen Michael Wyke/AP

Beryl deja más muertes en Texas debido al calor

Casi dos semanas después del azote de Beryl, las muertes por calor durante los prolongados cortes de energía han elevado el número de muertes en Texas relacionadas con la tormenta a por lo menos 23 hasta este domingo.

La combinación del calor abrasador del verano y la incapacidad de los residentes para encender el aire acondicionado en los días posteriores a que el huracán de categoría 1 tocara tierra el 8 de julio resultó en condiciones cada vez más peligrosas para algunos en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.

Beryl dejó sin electricidad a casi 3 millones de hogares y negocios en el punto álgido de los cortes y los hospitales informaron de un aumento en las enfermedades relacionadas con el calor.

La semana pasada finalmente se restableció el suministro eléctrico a la mayor parte de las zonas afectadas, después de más de una semana de cortes generalizados. La lentitud en el área de Houston puso al principal proveedor de electricidad de la región, CenterPoint Energy, bajo un creciente escrutinio sobre si estaba suficientemente preparado.

Si bien pueden pasar semanas o incluso años antes de que se conozca el número total de víctimas humanas de la tormenta en Texas, comprender esa cifra ayuda a planificar el futuro, dicen los expertos.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las muertes?

Justo después de que azotara el huracán, que provocó fuertes vientos e inundaciones, las muertes incluyeron a personas que murieron por la caída de árboles y personas que se ahogaron cuando sus vehículos quedaron sumergidos en las aguas. En los días posteriores al paso del ciclón, las muertes incluyeron a personas que se cayeron mientras cortaban ramas de árboles dañados y muertes relacionadas con el calor.

La mitad de las muertes atribuidas a la tormenta en el condado de Harris, donde se encuentra Houston, estuvieron relacionadas con el calor, según el Instituto de Ciencias Forenses local.

Jarrett, que ha cuidado a su hermana desde que resultó herida en un ataque hace seis años, dijo que su hermana había hecho de todo, desde ser propietaria de una tienda vintage en Harlem, Nueva York, hasta trabajar como artista. “Tenía una gran personalidad”, dijo Jarrett. Agregó que su hermana gozaba de buena salud antes de que se quedara sin electricidad en su casa de Spring.

¿Cuándo se sabrá el número total de muertos?

Dado que los cortes de energía y los esfuerzos de limpieza aún continúan, es probable que el número de muertos siga aumentando. Los funcionarios todavía están trabajando para determinar si algunas muertes que ya ocurrieron deben considerarse relacionadas con la tormenta. Pero incluso cuando se conozcan esas cifras, obtener una imagen clara del costo de la tormenta podría llevar mucho más tiempo.

Lara Anton, portavoz del Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, que utiliza datos de certificados de defunción para identificar muertes relacionadas con tormentas, estimó que puede que no sea hasta finales de julio antes de que tengan siquiera un recuento preliminar. En el sistema de estadísticas vitales del estado hay un mensaje para indicar si la muerte estuvo relacionada con la tormenta y se solicita a los certificadores médicos que envíen información adicional sobre esa relación, dijo Anton.

Los expertos dicen que, si bien es útil contar las muertes relacionadas con las tormentas a partir de los certificados de defunción, un análisis del exceso de muertes que ocurrieron durante y después de la tormenta puede brindar una imagen más completa del número de víctimas. Para ello, los investigadores comparan el número de personas que murieron en ese período con el número que se habría esperado que murieran en condiciones normales.

El análisis del exceso de muertes ayuda a contar las muertes que podrían haberse pasado por alto, dijo la doctora Lynn Goldman, decana de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

¿Qué nos dicen las diferentes cifras?

Tanto el enfoque de contar los certificados de defunción como calcular el exceso de muertes tienen sus propios beneficios cuando se trata de tormentas, dijo Gregory Wellenius, director del Centro para el Clima y la Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston.

El análisis del exceso de muertes ofrece una mejor estimación del número total de personas muertas, por lo que es útil para la salud pública y la planificación de la gestión de emergencias, además de evaluar el impacto del cambio climático, dijo. Pero “no dice quién”, dijo, y comprender las circunstancias individuales de las muertes por tormentas es importante para ayudar a mostrar qué pone en riesgo a los individuos.

"Si solo te digo que murieron 200 personas, eso no cuenta la historia de qué le pasó a estas personas, lo que nos enseña algo sobre lo que, con suerte, podemos hacer mejor para preparar o ayudar a las personas a prepararse en el futuro", dijo Wellenius.

