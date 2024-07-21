Beryl y su azote en Texas fue una pequeña prueba de lo que puede venir en esta temporada de huracanes, advierten expertos

El huracán Beryl, que azotó a Texas y varias islas a su paso por el Caribe, rompió varios récords en la historia de los huracanes y eso hizo que expertos modificaran sus pronósticos sobre lo que vendrá en la temporada de huracanes del Atlántico este año. Y las previsiones no son muy alentadoras.

La Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un reporte donde pronostica una temporada de huracanes extremadamente activa en el Atlántico este año, con 25 tormentas (incluyendo Alberto, Beryl y Chris), 12 huracanes y seis huracanes de gran intensidad.

"El huracán Beryl, un fuerte huracán tropical de categoría 5, es también un probable presagio de una temporada hiperactiva", dice el pronóstico actualizado.

Esta actividad está batiendo los récords de 1933 y 2005, dos de las temporadas de huracanes en el Atlántico más intensas de las que se tiene constancia, señala el reporte.

Los pronósticos de la universidad cambiaron debido a que observaron que las temperaturas cálidas de la superficie del mar en la principal región de desarrollo de huracanes del Atlántico tropical y el Caribe se mantienen cerca de niveles récord este año.

“Las temperaturas extremadamente cálidas de la superficie del mar proporcionan un entorno dinámico y termodinámico mucho más propicio para la formación e intensificación de huracanes”, dice el reporte.

¿Cuál es el nuevo pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico?

De acuerdo con la CSU, este año se esperan 25 tormentas con nombre, que se refiere a cualquier sistema meteorológico con una circulación de vientos máximos sostenidos no inferiores a 39 millas por hora (mph), que el Centro Nacional de Huracanes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos denomina tormenta tropical o huracán.

La media de tormentas al año es de 14.4, por lo que sorprende a los meteorólogos de la CSU que este año sea casi el doble. Además, los expertos pronosticaron 120 días de tormenta, cuando regularmente la media es de 69.4 días.

El pronóstico de la CSU también señala que este año en la temporada de huracanes del Atlántico habrá 12 huracanes (la media es de 7.2). De esos, solo la mitad serán de categoría 3, 4 o 5, en estas cifras se incluyen Alberto, Beryl y Chris.

En mayo, los pronosticadores de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) ya habían alertado de una temporada "extraordinaria" de huracanes superior a lo normal en la cuenca del Atlántico con hasta 13 huracanes, de ellos, hasta 7 de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora.

"Las perspectivas de la NOAA para la temporada de huracanes en el Atlántico de 2024, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, predicen un 85% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal", dijo la administración el 24 de mayo.

Los pronósticos de la NOOA coinciden un poco por los anunciados por la universidad. Sin embargo, la CSU resalta que es importante las personas comprendan que estas previsiones estacionales se basan en modelos estadísticos y dinámicos que pueden fallar. Además, estas previsiones no predicen específicamente en qué lugar de la cuenca atlántica se producirán estas tormentas o tocarán tierra.

¿Por qué cambió el pronóstico para la temporada de huracanes?

Una razón por la que los meteorólogos de la CSU pronostican una temporada de huracanes muy activa es el significativo desarrollo del fenómeno conocido como 'La Niña'.

'La Niña' normalmente aumenta la actividad de huracanes en el Atlántico a través de su impacto en el viento en el Caribe y el Atlántico tropical, explicó en una publicación en X, (antes Twitter), Philip Klotzbach, meteorólogo de la CSU especializado en previsiones estacionales de huracanes en el Atlántico.

El vientos es precisamente uno de los predictores más utilizados para el cambio de intensidad de los ciclones tropicales, explica un reporte del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la NOOA.

Durante su paso por el Caribe, Beryl se fortaleció varias veces por las aguas cálidas, lo que alerta aún más a los meteorólogos. "Beryl confirma lo que pensábamos sobre esta temporada, que dadas las temperaturas extremadamente cálidas que tenemos actualmente podríamos experimentar tormentas a mediados de temporada antes de lo normal", dijo Klotzbach a CNN.

Estos son los récords rompió Beryl a su paso por el Caribe

En el transcurso de unos pocos días, Beryl se intensificó rápidamente, pasando de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, estableciendo récords para la fecha más temprana de una temporada entre otros récords.

De acuerdo con el reporte de la CSU, Beryl se intensificó más rápidamente que cualquier otra tormenta registrada tan pronto en la temporada, cuando sus vientos aumentaron 65 mph en solo 24 horas.

Además, Beryl alcanzó los vientos máximos sostenidos de 165 mph cuando se convirtió en categoría 5, eso lo convierte en el huracán con los vientos máximos sostenidos más fuertes formado antes de agosto. El récord anterior lo tenía el huracán Emily en 2005, que alcanzó las 160 mph cuando fue categoría 5.

Ahora Beryl posee el récord del huracán más potente jamás registrado que toca tierra en Granada. El huracán Iván en 2004 no tocó tierra oficialmente en Granada, pero pasó a unas 10 millas al sur de la isla principal, con vientos máximos estimados en 125 mph. Mientras que Beryl alcanzó las 150 mph, dice la CSU.

Beryl se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra en Texas donde dejó graves inundaciones, millones de habitantes sin servicio eléctrico y causó seis muertes en el estado. También ocasionó la muerte de una persona en Louisiana y de al menos otras 11 en el Caribe.

