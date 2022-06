Su madre la dejó por la mañana y no volvió a verla con vida: esto es lo que se sabe del caso de una bebé latina muerta en una guardería

La pequeña llegó a la guardería Step by Step el pasado martes 7 de junio a las 7:05 am, cuando la dejó su madre antes de ir a trabajar. De acuerdo con el relato de su familia, quien estaba revisando la aplicación del centro (que también contiene videos), la pequeña almorzó a las 11:23 am, tomó su siesta a las 12:30 pm, despertó a las 2:30 pm y a las 2:35 pm le cambiaron el pañal. A las 3:15 pm un empleado del sitio llamó a la madre para decirle que la niña estaba inconsciente y le estaban aplicando primeros auxilios. Vanessa Camila fue trasladada al hospital donde murió horas después.