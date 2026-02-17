demanda Bayer acuerda pagar más de 7 millones de dólares para resolver demandas por cáncer vinculadas a Roundup El acuerdo millonario de Bayer busca frenar miles de demandas en Estados Unidos que vinculan el herbicida Roundup con casos de cáncer, en medio de litigios que aún esperan resolución judicial.

Video Hallan restos de glifosato en 6 de cada 8 marcas de pan: Experto advierte sobre riesgos a la salud

El fabricante de agroquímicos Bayer y abogados de pacientes con cáncer anunciaron el martes un acuerdo propuesto de 7.250 millones de dólares para resolver miles de demandas en Estados Unidos que alegaron que la empresa no advirtió a la gente que su popular herbicida Roundup podría causar cáncer.

El acuerdo propuesto llega mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar los argumentos sobre la afirmación de Bayer de que la aprobación de Roundup por parte de la Agencia de Protección Ambiental, sin una advertencia sobre el cáncer, debería invalidar las reclamaciones presentadas en los tribunales estatales. Ese caso no se vería afectado por el acuerdo propuesto.

PUBLICIDAD

Pero el acuerdo eliminaría parte del riesgo derivado de un eventual y aún incierto fallo de la Corte Suprema, tanto para Bayer como para los pacientes que buscan indemnizaciones.

Video Traslado de emergencia de bebé Juan Nicolás y liberaciones de niños en el Centro de Dilley, Texas



Bayer, con sede en Alemania, que adquirió en 2018 a Monsanto, fabricante de Roundup, rechaza la afirmación de que el ingrediente clave del herbicida, el glifosato, puede causar linfoma no Hodgkin. Pero la empresa ha advertido que los costos legales están amenazando su capacidad de seguir vendiendo el producto en los mercados agrícolas de Estados Unidos.

“La incertidumbre por la posibilidad de un litigio ha acosado a la empresa durante años, y este acuerdo le da a la compañía un camino hacia el cierre”, declaró el martes el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson.

El acuerdo propuesto se presentó ante el T ribunal de Circuito de San Luis, en Missouri, donde se encuentra la división de ciencias de cultivos de Bayer en Norteamérica y el estado en el que se han interpuesto muchas de las demandas. El acuerdo aún necesita la aprobación del tribunal.

FTA