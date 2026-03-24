Avión Ella es la azafata que sobrevivió 'de milagro' al accidente en el aeropuerto de LaGuardia Aunque salió proyectada tras la colisión, Solange Tremblay permaneció sujeta a su asiento destinado para la tripulación.

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Como un "milagro" fue considerado el hecho de que una azafata permaneció sujeta a su asiento y sobrevivió luego de salir proyectada del avión de Air Canada que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, la noche del domingo 22 de marzo de 2026.

La sobrecargo fue identificada como Solange Tremblay, quien sufrió varias fracturas en una pierna y necesitará cirugía, pero se encuentra estable.

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Es un "auténtico milagro", declaró su hija Sarah Lepine a la cadena de noticias canadiense TVA Nouvelles sobre el hecho de que su madre sobreviviera a la colisión.

"Todavía estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto... pero definitivamente tiene un ángel de la guarda que la protege", agregó.

El avión transportaba a más de 70 pasajeros y se encontraba aterrizando cuando impactó con el camión de bomberos que acudía a atender otro incidente. La parte delantera del avión quedó destruida y los pilotos fallecieron en el choque.

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Esta es la razón por la que

la azafata pudo sobrevivir al accidente

Expertos en seguridad aérea, como Jeff Guzzetti, señalaron que la azafata Solange Tremblay probablemente sobrevivió al ocupar un asiento de tripulación, es decir, con un cinturón de seguridad de cuatro puntos, diseñado para soportar impactos mayores que los asientos de pasajeros.

Estos asientos auxiliares, fijos a la pared de la cabina, permiten a la tripulación ayudar a los pasajeros tras un accidente y ofrecen mayor protección en colisiones severas.

"Es un asiento muy robusto", explicó Guzzetti a AP, "está diseñado para soportar probablemente mayores impactos que los asientos de pasajeros, ya que se necesita un auxiliar de vuelo para ayudar a los pasajeros a salir del avión después de un accidente.