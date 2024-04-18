Detienen a un hombre sospechoso de lanzar una bomba al 'Templo Satánico' de Massachusetts

Video Escuela de California aprueba un "club satánico" para después de clases y los padres reaccionan aterrorizados

Un hombre de Oklahoma fue detenido y acusado este miércoles de lanzar una bomba hecha con un tubo. El artefacto fue lanzado en el Templo Satánico (TST, por sus siglas en inglés), de Salem, Massachusetts.

Sean Patrick Palmer, de 49 años y residente en Perkins, Oklahoma, fue acusado en una denuncia penal de utilizar un explosivo para causar daños en un edificio, informó en un comunicado la oficina del fiscal del distrito de Massachusetts.

Aproximadamente a las 4:14 a.m. del 8 de abril de 2024, las cámaras de vigilancia del exterior de TST captaron a un hombre caminando hacia el templo vestido con pantalones y chaqueta negros, un pasamontaña, un chaleco táctico y guantes.

De acuerdo con los documentos de acusación, el hombre se acercó al templo satánico, encendió una bomba de tubo, un tipo de artefacto explosivo improvisado, y la lanzó contra la entrada principal de TST y huyó de la escena.

“La bomba de tubo parecía haber sido construida a partir de una sección de tubo de plástico cubierta con clavos metálicos, que estaban sujetos al tubo con cinta adhesiva. El interior de la pipa estaba lleno de una sustancia similar al polvo, identificada preliminarmente como pólvora sin humo”, indicó la oficina del fiscal en el comunicado.

En los videos de vigilancia se observa que segundos después la bomba detonó parcialmente, provocando un incendio de poca importancia y daños en el exterior de TST. Afortunadamente, ninguno de los miembros del templo se encontraba en el edificio en ese momento, por lo que nadie resultó herido.

¿Cómo atraparon al hombre que lanzó una bomba contra el templo satánico?

Capturar a Palmer fue posible gracias a una investigación policial y a que el hombre dejó varios cabos sueltos e información explícita en sus redes sociales.

En las imágenes de vigilancia se observaba un sedán Volvo negro, supuestamente registrado a nombre de Palmer, que c onducía de forma errática cerca de TST tanto antes como después del incidente, dice la fiscalía.

Además, en una fotografía de su perfil en redes sociales se veía a Palmer vistiendo un chaleco táctico de color canela como el que llevaba el sospechoso en el vídeo de vigilancia de TST.

Por si fuera poco, la policía encontró comentarios de Palmer en redes sociales sobre cuestiones religiosas y temas similares a los escribió en una nota que arrojó junto con la bomba el 8 de abril.

“Estimado satanista. Elohim me envió hace siete meses para darte mensaje pacifico para esperar que te arrepientas. Tú dices no. Elohim ahora me envía a golpear a satanás y yo feliz de obedecer. Elohim quiere que me ponga en contacto para decirte que te arrepientas. Vuelve del pecado.

A Elohim no le gusta este lugar y planea destruirlo. Tal vez Salem también. Elohim me envió a luchar contra el llorón de satanás, pero quiere que haga un gran esfuerzo para que nadie muera. Yo obedezco”, dice una carta de seis hojas escrita a mano que fue encontrada en el templo satánico.

Palmer fue detenido el miércoles por la mañana y comparecerá por primera vez este jueves en el distrito Oeste de Oklahoma. Posteriormente comparecerá ante una corte federal de Boston.

¿Qué es el Templo Satánico?

El templo satánico es una "organización no teísta" fundada en 2013 y con sede en Salem, Massachusetts. Además de servir como sede de la organización, el edificio del TST en Salem también funciona como una galería de arte pública con temática satánica.

“La misión del templo satánico es fomentar la benevolencia y la empatía, rechazar la autoridad tiránica, abogar por el sentido común práctico, oponerse a la injusticia y emprender actividades nobles”, dice el sitio web del TST.

Tanto en Massachusetts como en otras de sus sedes el TST ofrece cursos extracurriculares y de verano para niños en donde les enseñan jardinería, música, ciencia, manualidades y escritura. El templo también planea abrir una clínica de abortos gratuita.

El templo ha estado en medio de la polémica por diversas medidas que ha tomado para exigir que así como se permite en algunas escuelas repartir información religiosa, se permita que el Templo Satánico entregue libros para colorear para los niños donde se aprecia a satanás.

Tras difundirse la noticia de la detención de Palmer, el templo satánico publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo el trabajo de los investigadores y la policía.

“Extendemos nuestro más sincero agradecimiento al Departamento de Policía de Salem y a los investigadores federales por sus incansables esfuerzos y dedicación, que condujeron a esta aprehensión. Además, deseamos expresar nuestra profunda gratitud a la comunidad de Salem por la efusión de apoyo que hemos recibido durante este difícil período”, publicó el templo satánico en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el TST no es la primera vez que son víctimas de un ataque. En junio de 2022 un hombre fue arrestado por provocar un incendio en el templo. En otra de sus sedes en Michigan un hombre fue detenido y enfrentó cargo por planear explotar el edificio.