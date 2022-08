¿Por qué volvemos a la Luna?

NASA y las otras agencias gubernativas tienen un calendario provisional para las siguientes misiones. Así, Artemis II llevará a cuatro astronautas en 2024, pero tampoco aterrizará en la Luna. Esto no ocurrirá hasta un año después, como muy pronto: el viaje de Artemis III hará posible un nuevo aterrizaje lunar, cuya tripulación incluirá la primera mujer y la primera persona no caucásica de la historia cuyas huellas quedarán en el regolito lunar como las de Neil Armstrong en 1969. La siguiente tendrá como destino Gateway, un complejo similar a la Estación Espacial Internacional, aunque localizado cerca de la Luna, que servirá de estación de tránsito, pero no será antes de 2027. En cualquier caso, NASA ha planificado lanzamientos hasta Artemis XI.