Declaran el fin de la huelga de escritores de Hollywood tras aprobar un acuerdo contractual: podrán volver a laborar a partir del miércoles

La huelga puso en pausa programas como 'Saturday Night Live', 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' o 'Jimmy Kimmel Live!'. Además, dejó en el limbo a decenas de series y otras producciones, incluidas las próximas temporadas de 'Stranger Things' de Netflix o 'The Last of Us' de HBO, y películas como 'Deadpool 3' o 'Superman: Legacy'. Los premios Emmy también se retrasaron de septiembre a enero.