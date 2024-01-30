Las 10 ciudades de EEUU con el tráfico más congestionado

Caracterizada en cientos de películas y series como un lugar con enorme congestión vehicular, Los Ángeles pareciera ser la ciudad de Estados Unidos con el peor tráfico. Pero no es así, según muestra el índice de tráfico anual publicado por la especialista en geolocalización TomTom.

La clasificación se calculó evaluando el tiempo, el costo y la emisión de CO2 por milla recorrida y simulando cuánto se tarda en completar un trayecto de 6 millas dentro de una ciudad en un auto convencional o eléctrico.

Efectivamente, Los Ángeles figura dentro de las diez primeras, pero la que encabeza la lista es Nueva York donde los conductores pueden llegar a invertir -en promedio- hasta 24 minutos y 50 segundos en esa distancia.

Los neoyorquinos son también los que más tiempo pierden en los atascos de hora punta, con una media de una hora para hacer un trayecto típico de seis minutos.

Estas son las 10 ciudades de EEUU con el peor tráfico, según el índice TomTom.

1. Nueva York

2. Washington, D.C., con 21minutos y 20 segundos en 6 millas.

3. San Francisco, con 20 minuts y 30 segundos en la misma distancia.

4. Boston, con 19 minutos y 10 segundos.

5. Chicago, con 17 minutos y 50 segundos.

6. Baltimore, con 17 minutos y 40 segundos.

7. Seattle, con 15 minutos y 50 segundos.

8. Filadelfia, con 15 minutos y 40 segundos.

9. Los Ángeles, con 15 minutos.

10. Miami, con 15 minutos, pero con mayor velocidad en horas punta.

El ranking mundial de tráfico en ciudades

El índice mundial evaluó el tráfico de 387 ciudades en 55 países, para un trayecto de 6 millas. Este es el resultado:

1. Londres (Reino Unido): 37 minutos y 20 segundos.

2. Dublin (Irlanda): 29 minutos y 30 segundos.

3. Milán (Italia): 20 minutos y 50 segundos.

4. Lima (Perú): 28 minutos y 30 segundos.

5. Bengaluru (India) 28 minutos y 10 segundos.

6. Pune (India) 27 minutos y 50 segundos.

7. Bucarest (Rumanía) 27 minutos y 40 segundos.

8. Manila (Filipinas) 27 minutos y 20 segundos.

9. Bruselas (Bélgica): 27 minutos.

10. Taichún (Taiwán): 26 minutos y 50 segundos.

Nueva York aparece en la clasificación mundial en el puesto 18.

