Cambiar Ciudad
Autos

Las 10 ciudades de EEUU con el tráfico más congestionado

El índice de tráfico anual publicado por la especialista en geolocalización TomTom se calcula midiendo el tiempo que se tarda un vehículo en completar un trayecto de 6 millas. Te sorprenderán los resultados de la medición en EEUU y en el mundo, donde figura una ciudad latinoamericana entre las cinco primeras con el peor tráfico.

Por:
Univision
Video Tráfico, la máxima inquietud de los angelinos

Caracterizada en cientos de películas y series como un lugar con enorme congestión vehicular, Los Ángeles pareciera ser la ciudad de Estados Unidos con el peor tráfico. Pero no es así, según muestra el índice de tráfico anual publicado por la especialista en geolocalización TomTom.

La clasificación se calculó evaluando el tiempo, el costo y la emisión de CO2 por milla recorrida y simulando cuánto se tarda en completar un trayecto de 6 millas dentro de una ciudad en un auto convencional o eléctrico.

PUBLICIDAD

Efectivamente, Los Ángeles figura dentro de las diez primeras, pero la que encabeza la lista es Nueva York donde los conductores pueden llegar a invertir -en promedio- hasta 24 minutos y 50 segundos en esa distancia.

Los neoyorquinos son también los que más tiempo pierden en los atascos de hora punta, con una media de una hora para hacer un trayecto típico de seis minutos.

Más sobre Autos

El "revolucionario" método de fabricación al que Ford apuesta su futuro: lo estrena con una 'pickup' eléctrica de $30,000
3 mins

El "revolucionario" método de fabricación al que Ford apuesta su futuro: lo estrena con una 'pickup' eléctrica de $30,000

Estados Unidos
Tesla quiere que Musk se quede al mando: pese a las pérdidas y problemas le da una enorme compensación
3 mins

Tesla quiere que Musk se quede al mando: pese a las pérdidas y problemas le da una enorme compensación

Estados Unidos
¿Piensas usar la nueva deducción del IRS por el préstamo de tu auto? No tan rápido
4 mins

¿Piensas usar la nueva deducción del IRS por el préstamo de tu auto? No tan rápido

Estados Unidos
Ford llama a revisión a casi 700,000 unidades de sus modelos Bronco Sport y Escape por riesgo de incendio
3 mins

Ford llama a revisión a casi 700,000 unidades de sus modelos Bronco Sport y Escape por riesgo de incendio

Estados Unidos
Ford llama a revisión más de 850,000 vehículos en EEUU: cuál es la causa y qué modelos podrían verse afectados
3 mins

Ford llama a revisión más de 850,000 vehículos en EEUU: cuál es la causa y qué modelos podrían verse afectados

Estados Unidos
Si te encuentras un camión rodando sin chofer en Texas, no te asustes
4 mins

Si te encuentras un camión rodando sin chofer en Texas, no te asustes

Estados Unidos
Las ganancias de Tesla se desploman un 71% y Elon Musk anuncia que dedicará menos tiempo al gobierno de Trump
3 mins

Las ganancias de Tesla se desploman un 71% y Elon Musk anuncia que dedicará menos tiempo al gobierno de Trump

Estados Unidos
En un minuto: Aranceles de Trump a autos importados golpea bolsas globales
1:12

En un minuto: Aranceles de Trump a autos importados golpea bolsas globales

Estados Unidos
Aumentan los problemas de Tesla con un nuevo recall de 46,000 unidades, casi todos los Cybertruck
4 mins

Aumentan los problemas de Tesla con un nuevo recall de 46,000 unidades, casi todos los Cybertruck

Estados Unidos
Estos son algunos de los productos que más subirán de precio por los aranceles de Trump
1:22

Estos son algunos de los productos que más subirán de precio por los aranceles de Trump

Estados Unidos

Estas son las 10 ciudades de EEUU con el peor tráfico, según el índice TomTom.

1. Nueva York
2. Washington, D.C., con 21minutos y 20 segundos en 6 millas.
3. San Francisco, con 20 minuts y 30 segundos en la misma distancia.
4. Boston, con 19 minutos y 10 segundos.
5. Chicago, con 17 minutos y 50 segundos.
6. Baltimore, con 17 minutos y 40 segundos.
7. Seattle, con 15 minutos y 50 segundos.
8. Filadelfia, con 15 minutos y 40 segundos.
9. Los Ángeles, con 15 minutos.
10. Miami, con 15 minutos, pero con mayor velocidad en horas punta.

El ranking mundial de tráfico en ciudades

El índice mundial evaluó el tráfico de 387 ciudades en 55 países, para un trayecto de 6 millas. Este es el resultado:

1. Londres (Reino Unido): 37 minutos y 20 segundos.
2. Dublin (Irlanda): 29 minutos y 30 segundos.
3. Milán (Italia): 20 minutos y 50 segundos.
4. Lima (Perú): 28 minutos y 30 segundos.
5. Bengaluru (India) 28 minutos y 10 segundos.
6. Pune (India) 27 minutos y 50 segundos.
7. Bucarest (Rumanía) 27 minutos y 40 segundos.
8. Manila (Filipinas) 27 minutos y 20 segundos.
9. Bruselas (Bélgica): 27 minutos.
10. Taichún (Taiwán): 26 minutos y 50 segundos.

PUBLICIDAD

Nueva York aparece en la clasificación mundial en el puesto 18.

Mira también:

Video Cobros por ingresar a zonas de congestión vehicular: el plan que genera polémica en la ciudad de Nueva York
Relacionados:
AutosEstados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD