Nos reunimos esta noche en un momento de potencial ilimitado. Al comenzar un nuevo Congreso, me presento aquí listo para colaborar con ustedes para lograr avances históricos para todos los estadounidenses.

Millones de nuestros conciudadanos nos observan ahora, reunidos en esta gran cámara, esperando que gobernemos no como dos partidos, sino como una sola Nación.

La agenda que estableceré esta noche no es una agenda republicana ni una agenda demócrata. Es la agenda del pueblo estadounidense.

Hay una nueva oportunidad en la política estadounidense, si tenemos el valor de aprovecharla. La victoria no es ganar para nuestro partido. La victoria es ganar para nuestro país.

Eliminamos la impopular multa del mandato individual del Obamacare; y para que los pacientes en estado crítico tengan acceso a curas que salvan vidas, aprobamos la ley "Right to Try".