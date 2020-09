Solidaridad en tiempos de Covid-19: Meals on Wheels America inicia la campaña “Don't Stop Now”

Lo que en 1954 comenzó como una idea compasiva, ofrecer un servicio de comida a domicilio a siete personas mayores en Filadelfia, se convirtió en un gran movimiento social que anualmente beneficia a más de dos millones de ancianos en prácticamente todo Estados Unidos. Detrás de esta iniciativa está Meals on Wheels America , organización sin fines de lucro dedicada a brindar nutrición y evitar el aislamiento de personas de la tercera edad con un exitoso programa que incluye comidas sustanciosas, visitas amistosas y controles de seguridad. Ahora, como respuesta a las necesidades especiales producto de la pandemia, han lanzado la campaña “Don't Stop Now” .

La labor de Meals on Wheels America involucra el esfuerzo de empleados y voluntarios enfocados en satisfacer las necesidades específicas de las más de cinco mil comunidades que atienden. Este año afrontan, como el resto del mundo, un desafío mayor: los efectos del Covid-19.

“Al instar a todos los estadounidenses a permanecer en casa, estamos experimentando una nueva ola de personas mayores confinadas en sus hogares que probablemente no sepan de dónde vendrá su próxima comida” , expresó en un comunicado de prensa Ellie Hollander, presidenta y directora ejecutiva de Meals on Wheels America.

“Don't Stop Now” (“No te detengas”, en español) nace para recordar a empresas y personas la necesidad de seguir cuidando a los más vulnerables. La campaña estará en línea del 8 de septiembre hasta el 30 de noviembre y cuenta con el apoyo de varias organizaciones nacionales, como Univisión, las cuales comparten a través de sus canales de comunicación mensajes que invitan a hacer donaciones directas , iniciativas para la recaudación de fondos, servir como voluntario o simplemente dar a conocer la labor de Meals on Wheels America.

En el caso específico de las empresas , la campaña invita a unir esfuerzos para aprovechar al máximo el impacto y alcance que tienen en sus comunidades. Publicar el video Don’t Stop Now en sus plataformas sociales y sitio web, involucrar a clientes y empleados en la redacción de cartas y tarjetas dirigidas a las personas mayores con mensajes de optimismo, recaudación de fondos para empleados, hacer una contribución filantrópica e incluso la implementación de una campaña de marketing de causa son algunas de las opciones disponibles.

The Home Depot Foundation, Macy's, Synchrony, Alpha Gamma Delta Fraternity, Anchor Brewing Co., Anova Culinary, Bob's Red Mill, The Coca-Cola Company, Consumer Cellular, Danone North America, Hitrecord, Comcast y GSN Games, además de Univision, son las empresas que se han sumado a la campaña.