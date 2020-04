Nueva York: así no tengas un domicilio formal, debes participar en el Censo 2020

Este 1 de abril todas las personas que residen en Estados Unidos deben ser contadas en el Censo 2020, incluso aquellas que no tengan residencia fija, compartan una vivienda o estén en un hogar grupal. Cambiar de domicilio con frecuencia o tener una residencia no convencional es bastante común en Nueva York, donde conviven personas de todo el mundo que van a estudiar o a trabajar y no les resulta tan fácil establecerse, por muchas razones. Por eso, contar a todos sus habitantes es un reto , especialmente los más jóvenes.

Un estudio llevado a cabo por la Oficina del Censo, titulado Barreras, Actitudes y Motivadores del Censo 2020, indicó que más del 39% de los jóvenes de 18 a 24 años de edad dice que no está familiarizado con el Censo 2020 y más del 18% informó que es poco probable que responda el cuestionario. Esta población se conoce como “jóvenes y móviles”: nacieron después de 1996, viven solos o con compañeros de habitación, suelen ser solteros e inquilinos y se mudan con tanta frecuencia que lo más probable es que nunca reciban correos o cuestionarios para contarse en el censo. Este grupo, además, representa el 45% de los jóvenes que no viven en casa de sus padres.

No te quedes sin contarte

No tener un domicilio fijo no es un impedimento para contarte. Las autoridades del censo han establecido que aquellos que no tienen una residencia fija o se quedan en espacios no convencionales son personas que viven en circunstancias especiales. Para estos casos hay procedimientos claros para que no dejen de participar el 1 de abril.