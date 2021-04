El bailarín y coreógrafo que reveló la belleza afroamericana en la danza de Estados Unidos

Uno de los cráteres de Mercurio se llama Ailey desde 2012. La Unión Astronómica Internacional asignó ese nombre en reconocimiento a la trayectoria del bailarín y coreógrafo afroamericano Alvin Ailey (1931-1989), quien "trajo un nuevo vocabulario a la danza, un vocabulario de gracia sinuosa y una asombrosa variedad rítmica” –según afirmaba el presidente Ronald Reagan en 1988, durante la ceremonia de honores del Kennedy Center–. “El mundo de la danza se ha transfigurado por tu participación en él”. La NASA indicaba que el cráter, así como el bailarín, ofrecía revelaciones propias exponiendo material fresco. Es quizás una forma de afirmar que el artista no solo trascendió las fronteras del país, sino del planeta.

Ailey nació el 5 de enero de 1931 en Rogers, Texas, un poblado de poco más de mil habitantes ubicado al noreste de Austin. Su madre, Lula, tenía 17 años de edad. Su padre, Alvin, los abandonó a los pocos meses de su nacimiento. Cuando tenía 6 años, se mudaron a Navasota, también en Texas. De su infancia rememoraba el ambiente rural y la segregación racial. “Tengo profundos recuerdos de la situación allí… recogiendo algodón, la gente siendo linchada, los negros pasaban por prisión, escuelas segregadas, cines donde tenía que sentarme en el balcón”, recordaba Ailey citado por Ellen Cohn en The New York Times . “Entonces los tiempos eran diferentes. Fue antes de Martin Luther King, de las marchas… antes del movimiento de protesta. No recuerdo que mi gente estuviera amargada o que se hablara de ello en casa. Simplemente era así".