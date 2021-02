"Afrolatinos en los Estados Unidos: Conócenos, reconócenos, inclúyenos"

A pesar de los esfuerzos por avanzar en la equidad racial en Estados Unidos, los afrolatinos a menudo permanecen en un segundo plano o quedan completamente fuera de la conversación. Nuestra inclusión es la excepción, no la norma. Se espera que elijamos nuestra etnia como latinos o nuestra raza como personas negras, en una estructura de asimilación creada por no afrolatinos que no reconoce nuestra interseccionalidad. Esto puede escalar hasta la supresión total de nuestras identidades. El hecho es que no separamos nuestro orgullo latino de nuestro orgullo negro. Por el contrario, para millones de afrolatinos, nuestra cultura es afrocéntrica y refleja nuestra herencia en América Latina desde la historia del colonialismo y la esclavitud.