Si no traes la tarea, no hay calificación, ¿no? Esto es lo que muchos piensan es lo justo, y es lo que Diane Tirado, una maestra en Port St. Lucie, Florida, cree también. Pero luego de calificar con cero a varios estudiantes que no entregaron su tarea, fue despedida.

"¿Qué pasa si no entregan nada?", Tirado dijo que le preguntó a los administradores. "'Les damos un 50.' Y yo dije, 'ah, no, no lo hacemos'. Esto no es kosher (aceptable)'".