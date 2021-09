Lo que necesitas saber sobre la vigilancia policial en las escuelas

"Aunque sea sobre otra persona, la policía te va a hacer un montón de preguntas. No sabes automáticamente si eres el sospechoso o no", dijo Jordan. "Por eso los derechos Miranda son tan importantes. Tienes derecho a permanecer callado porque no tienes ni idea de qué es lo que están investigando ni cómo podría utilizarse".

En 2011, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso J.D.B. contra Carolina del Norte que la policía y los tribunales deben tener en cuenta la edad de un niño a la hora de determinar si se le deben leer los derechos Miranda. Pero no hay ninguna ley federal que lo exija y la decisión queda en manos de los estados.