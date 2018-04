Todos contra López Obrador: lo que se espera del primer debate presidencial en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Analistas y académicos mexicanos consideran que en el primer debate presidencial de la elección 2018, que se realizará este domingo 22 de abril, todos los candidatos atacarán al aspirante puntero, Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES).

López Obrador llega con ventaja en las encuestas de opinión, que lo ubican entre un 48% de preferencias, de acuerdo con el diario Reforma, y un 40%, según la encuestadora Ulises Beltrán y Asociados.

Esta es la tercera elección consecutiva en la que participa López Obrador. En 2006, aunque también era puntero, perdió con un margen mínimo de 0.56% de votos ante el panista Felipe Calderón. En 2012, se quedó detrás del actual presidente Enrique Peña Nieto, del PRI.





Ahora, a unos 70 días de la elección, López Obrador está por encima del panista Ricardo Anaya, el abanderado del PRI, José Antonio Meade, y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”.

Para el académico y analista Carlos Bravo Regidor, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una escuela pública de alto rendimiento en México, López Obrador se dedicará en el debate a administrar su ventaja y tratará de no caer en provocaciones.

“ Veremos que López Obrador arriesgará poco. Ya no tiene mucho que ganar. Lo veremos tranquilo y cómodo, administrando su ventaja. Creo que veremos a un López Obrador muy cuidado, sin caer en provocaciones de los otros cuatro candidatos”, dijo Bravo Regidor.



El analista agregó: “De los otros candidatos espero ver que se irán con todo contra López Obrador. Sí que le echarán montón. En el caso de Meade y Anaya han perdido demasiado tiempo en una pelea absurda por definir quien de ellos es el segundo lugar, pues en la elección mexicana el segundo lugar es irrelevante, lo que importa es ganar la elección”.

Para Mario Campos, académico de la Universidad Iberoamericana y comentarista político de televisión, quien llega más desgastado al debate es Meade, el candidato del PRI.

“ Meade es quien llega en mayor desventaja. Es una especie de última oportunidad para él porque llega en un tercer lugar claro en las encuestas. Es la última oportunidad que tiene para presentarse ante los electores y tratar de convencerlos que es una alternativa viable y no quede descartado”, comentó Campos.

México tiene una historia breve de debates presidenciales. Esta es la quinta elección en la que se realizará, una historia que comenzó en la elección de 1994. Aunque el debate es un factor importante para la elección, para Campos no es algo que pueda definir la elección.



En el primer segmento del debate, cada candidato contará con dos réplicas o contrarréplicas de 30 segundos cada una. Rafael Cabrera



“No creo que un solo factor, ya sea un error o un acierto, puedan definir una elección. En todo caso, los resultados de las elecciones son el acumulado de hechos, positivos y negativos. Un debate en particular no puede definir la elección. Pero es relevante porque sirve para que muchas personas conozcan a los candidatos”, agregó Mario Campos.

Para el politólogo Javier Aparicio, también del CIDE, el debate es una “última llamada” para los rivales de López Obrador.

“Vamos a ver un debate en el que los candidatos traten de restar a la ventaja que tiene López Obrador, sobre todo en los casos de Anaya y Meade”, dijo el académico.

Para Aparicio y Bravo Regidor, el papel de “El Bronco” en el debate será el de “un bufón” o “un reventador”. Por su polémica manera de hablar y comportarse, los analistas consideran que puede ser el más agresivo en atacar a López Obrador.



Sin embargo, ambos consideran que por la manera en que llegó a la campaña -a través de un polémico fallo del Tribunal Electoral mexicano-, “El Bronco” no cuenta con credibilidad entre el electorado.

Campaña de López Obrador: seguir trabajando, sin confiarse

Para Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, entre el candidato y su equipo no hay confianza en la ventaja que llevan en las encuestas y, por el contrario, prefieren continuar trabajando.

“Andrés Manuel no deja de trabajar. Todos los días tiene recorridos en municipios. Aquí no paramos, aquí no hay confianza, sólo hay trabajo continuo”, dijo Clouthier.

A juicio de la coordinadora de campaña, el debate será de todos los candidatos contra López Obrador, lo cual no le sorprende. “Así será y así se han venido comportando durante los últimos días”, comentó.

Clouthier rechazó dar detalles de cómo se está preparando López Obrador para el debate de este domingo 22 de abril. Sin embargo, cuenta que el candidato es una persona que lee mucho: “Estudia y estudia. Trabaja mucho y practica sus trucos”.

Sobre López Obrador se ha creado una imagen de una persona terca e incluso intolerante, lo cual Clouthier rechaza y califica de injusta: “Andrés Manuel escucha a los demás, toma las ideas y las procesa. Personalmente he visto verlo escuchar a personas que no opinan como él. Es todo lo contrario a esa percepción que se ha hecho de él como alguien terco”.



Durante la precampaña y las semanas que van de la campaña, López Obrador ha evitado caer en polémicas con sus adversarios y en respuesta suele responder que de su parte sólo hay paz y amor. ¿En el debate usará la misma estrategia para evitar caer en las trampas de sus adversarios?, se le preguntó a Clouthier.

“Así lo esperamos”, respondió tranquila.