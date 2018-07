López Obrador le dice a Peña Nieto que quiere una transición "pacífica, ordenada y sin sobresaltos"

"Yo no quiero tener guardaespaldas. Eso significa que los ciudadanos me van a cuidar, me van a proteger y que los medios de comunicación que siempre estarán cerca de nosotros van actuar con orden para que, de esta manera, no esté yo rodeado de guardaespaldas, porque no me gusta, pero que tampoco me apachurren”, dijo.