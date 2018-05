López Obrador suma a su campaña al exfiscal que investigó los sobornos de Odebrecht en México

López Obrador, quien lidera las encuestas de intención del voto para las elecciones del próximo 1 de julio, afirmó que la llegada de Nieto a su campaña no significa que en caso de ganar la presidencia vaya a perseguir "por venganza" el caso de Odebrecht.

"Todas las investigaciones que estén en curso se van a continuar" dijo López Obrador y aseguró "yo no quiero venganza, quiero justicia".

Ese mensaje fue retomado el martes al presentar a Santiago Nieto, donde pidió a los asistentes al acto de campaña estar atentos a que no se trafique con la necesidad, que no se compren votos y que no hayas acarreos ni voto corporativo.